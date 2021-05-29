Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20

Пекин, 29 мая. В Китае разработали специальное фуллереновое покрытие для турбин авиационных двигателей WS-15. С ним Пекину больше не нужно будет покупать двигатели для истребителей у России.

Разработка поможет решить давнюю проблему с перегревом авиационных двигателей WS-15. Изначально ими хотели снабжать китайские истребители пятого поколения J-20, но материал турбины не выдерживал экстремальных температур, достигающих 1800 градусов Цельсия. До сих пор китайским авиастроителям приходилось ставить в свои самолеты российские двигатели, но специальное мембранное покрытие может решить проблему выносливости силовых установок.

«Этот материал, в конечном итоге, поможет увеличить тягу двигателей при выходе на рабочий температурный режим», — похвасталась успехами китайских ученых пресса.

Новинкой Китай обязан специалистам из провинции Хэбэй. Их материал не только способен выдерживать экстремальный нагрев, он защищает турбину от коррозии, продлевая срок ее службы до двух тысяч часов.

В России тем временем ищут пути усовершенствования своего истребителя пятого поколения Су-57. В обозримом будущем самолет сможет действовать с группой беспилотников.

Кроме того, сайт 360tv.ru передал, что в комплекты выживания российских военных летчиков могут включить дополнительные вооружения. Предположительно, у них может появиться пистолет Лебедева и пистолет-пулемет ППК-20.