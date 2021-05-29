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29 мая 13:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:24
Происшествия
Появилось видео с горящим ангаром в Екатеринбурге
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
Все новости

Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20

Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
flickr.com  /  CC BY-SA 3.0

Пекин, 29 мая. В Китае разработали специальное фуллереновое покрытие для турбин авиационных двигателей WS-15. С ним Пекину больше не нужно будет покупать двигатели для истребителей у России.

Разработка поможет решить давнюю проблему с перегревом авиационных двигателей WS-15. Изначально ими хотели снабжать китайские истребители пятого поколения J-20, но материал турбины не выдерживал экстремальных температур, достигающих 1800 градусов Цельсия. До сих пор китайским авиастроителям приходилось ставить в свои самолеты российские двигатели, но специальное мембранное покрытие может решить проблему выносливости силовых установок.

«Этот материал, в конечном итоге, поможет увеличить тягу двигателей при выходе на рабочий температурный режим», — похвасталась успехами китайских ученых пресса.

Новинкой Китай обязан специалистам из провинции Хэбэй. Их материал не только способен выдерживать экстремальный нагрев, он защищает турбину от коррозии, продлевая срок ее службы до двух тысяч часов.

В России тем временем ищут пути усовершенствования своего истребителя пятого поколения Су-57. В обозримом будущем самолет сможет действовать с группой беспилотников.

Кроме того, сайт 360tv.ru передал, что в комплекты выживания российских военных летчиков могут включить дополнительные вооружения. Предположительно, у них может появиться пистолет Лебедева и пистолет-пулемет ППК-20.

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китай двигатель j-20
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Все новости / Армия / Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
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