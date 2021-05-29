Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса

Москва, 29 мая. Распоряжение о получения регионами России средств на стимулирование производства сои и рапса подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

В текущем году на эти цели будет направлено 3,42 млрд рублей, которые распределят по 40 субъектам РФ. Получателями поддержки станут компании и индивидуальные предприниматели, специализирующиеся на выращивании масличных культур и их переработке. Соответствующее решение является частью комплекса по снижению цен на продовольственные продукты, разработанного кабмином по поручению президента страны Владимира Путина.

Также в ходе этой работы были сформулированы инструменты поддержки мукомолов и хлебопеков, производителей сахара и подсолнечного масла. Мера направлена на поддержку представителей отрасли в условиях сохраняющихся экспортных ограничений.

Накануне правительством принято постановление о поощрении поставок сои за рубеж. Согласно документу, с 1 июля налоговые ставки на вывоз соевой продукции снижаются до 20% от таможенной стоимости, но не меньше 100 долларов за тонну.

На рассмотрение Госдумы планируется внести законопроект, согласно которому Россельхознадзор получит право блокировать поставки в РФ импортных семян с сомнительными свойствами. Это поможет очистить внутренний рынок от фальсификата и ГМО, сообщает INFOX.