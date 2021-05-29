Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России

Противоправные аресты граждан России на Западе требуют реакции не только от официальных структур страны, но и от общественных организаций. Журналист телеканала Russia Today Мария Бутина расскажет о новых аспектах деятельности фонда «Своих не бросаем», целью которого является возвращение на родину россиян, незаконно арестованных за рубежом.

Брифинг Марии Бутиной пройдет в понедельник, 31 мая, в 11:00 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот».

Мы приглашаем коллег-журналистов на этот брифинг задавать свои вопросы по ходу мероприятия.

Кроме того, журналисты могут задать свои вопросы удаленно и заблаговременно в WhatsApp +7 960 243 8894, мы обязательно озвучим их в эфире со ссылкой на ваше издание.

Прямой эфир пройдет здесь.

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