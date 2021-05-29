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29 мая 14:53
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:49
США
Байден даст денег на аборты
14:47
Технологии
Названа дата запуска китайского грузового космического корабля «Тяньчжоу-2»
14:41
Шоу-бизнес
Принц Уильям посетил университет, где у него начались отношения с Кейт Миддлтон
14:40
Политика
Актер Стивен Сигал вступил в партию «Справедливая Россия — Патриоты — За правду»
14:40
Спорт
Петербургский "Зенит" поздравил Андрея Аршавина с 40-летием
14:38
Экономика
Спрос на «зеленые» облигации Москвы на 20% превзошел предложение
14:38
Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
14:35
Общество
Обвиняемые вандалы из Можайска: Мы просто хотели выпить и согреться на Вечном огне
14:33
Происшествия
Прокуратура просит посадить на пять лет участника драки с ОМОН в Москве
14:33
Политика
В России заявили, что американские санкции не критичны для Белоруссии
14:30
Общество
Чиновники Пензы пересядут на такси в рамках эксперимента
14:29
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко продолжают неформальное общение в Сочи
14:29
Общество
Источник ФАН не подтвердил полеты авиакомпаний РФ в обход Белоруссии
14:27
Происшествия
Летучая мышь на борту «развернула» пассажирский самолет из Индии
14:26
Происшествия
Пермяк спас из воды девушку, но утонул сам
14:19
Армия
Посол Афганистана заявил о готовности Кабула закупать вооружение у России
14:19
Латинская Америка
В Чили зафиксирован второй в Латинской Америке случай заражения черной плесенью
14:17
Экономика
Эксперт Кархалев: биткоин достигнет 80 тысяч долларов к концу года
14:14
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Пострадавший от выстрела полицейского дебошир находится в крайне тяжелом состоянии
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Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов

Шоу-бизнес
Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
Федеральное агентство новостей  /  Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/Vladimir Myshkin/globallookpress

Советскому и российскому актеру Александру Абдулову сегодня исполнилось бы 68 лет, но безжалостная онкология погубила артиста, когда ему было всего 54 года.

Все, кому удалось поработать с этим великим актером, отзываются о нем очень трепетно и в один голос говорят, что это был выдающийся профессионал, работы которого навсегда останутся в нашей памяти.

Заслуженный артист РФ, коллега актера по съемочной площадке Иван Агапов, деливший много лет гримерку с Александром Абдуловым, рассказал об их совместной работе и о том, каким он был человеком вне экрана.

«Он был очень разносторонним прекрасным человеком, сейчас уже смело можно это сказать. У него было потрясающее чувство юмора, у него была неиссякаемая энергия. Он всего себя отдавал работе и жизни, которую очень любил», — рассказал заслуженный артист Российской Федерации.

Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
Global Look Press  / Aleksandr Sternin/Russian Look

Иван Агапов признался, что работать с Абдуловым было не всегда легко, но абсолютно каждый раз интересно.

«Он научил меня преданности профессии и умению отдаваться целиком и полностью тому, что делаешь. Научил разносторонним талантам, тому, что можно реализовать все, что придумаешь, а придумывать он был мастер», — добавил собеседник агентства.

Российский кинематограф меняется, и на смену таким актерам, как Александр Абдулов, приходят новые лица. Иван Агапов подчеркнул, что Абдулов — герой своего времени.

«Все меняется, и одинаковых людей вообще не бывает: кто-то лучше, кто-то хуже. Как говорится: каждому времени свой герой. И Александр Абдулов — абсолютно точно герой своего времени. Его сейчас очень не хватает в театре и в кино», — добавил актер.  

Ранее коллега Абдулова по съемочной площадке фильма «Артистка» 2007 года, актер Дмитрий Певцов поделился воспоминаниями об артисте.

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день рождения александр абдулов иван агапов
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Все новости / Шоу-бизнес / Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов
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