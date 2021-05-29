Актер Иван Агапов рассказал, чему его научил Александр Абдулов

Советскому и российскому актеру Александру Абдулову сегодня исполнилось бы 68 лет, но безжалостная онкология погубила артиста, когда ему было всего 54 года.

Все, кому удалось поработать с этим великим актером, отзываются о нем очень трепетно и в один голос говорят, что это был выдающийся профессионал, работы которого навсегда останутся в нашей памяти.

Заслуженный артист РФ, коллега актера по съемочной площадке Иван Агапов, деливший много лет гримерку с Александром Абдуловым, рассказал об их совместной работе и о том, каким он был человеком вне экрана.

«Он был очень разносторонним прекрасным человеком, сейчас уже смело можно это сказать. У него было потрясающее чувство юмора, у него была неиссякаемая энергия. Он всего себя отдавал работе и жизни, которую очень любил», — рассказал заслуженный артист Российской Федерации.

Global Look Press / Aleksandr Sternin/Russian Look

Иван Агапов признался, что работать с Абдуловым было не всегда легко, но абсолютно каждый раз интересно.

«Он научил меня преданности профессии и умению отдаваться целиком и полностью тому, что делаешь. Научил разносторонним талантам, тому, что можно реализовать все, что придумаешь, а придумывать он был мастер», — добавил собеседник агентства.

Российский кинематограф меняется, и на смену таким актерам, как Александр Абдулов, приходят новые лица. Иван Агапов подчеркнул, что Абдулов — герой своего времени.

«Все меняется, и одинаковых людей вообще не бывает: кто-то лучше, кто-то хуже. Как говорится: каждому времени свой герой. И Александр Абдулов — абсолютно точно герой своего времени. Его сейчас очень не хватает в театре и в кино», — добавил актер.

Ранее коллега Абдулова по съемочной площадке фильма «Артистка» 2007 года, актер Дмитрий Певцов поделился воспоминаниями об артисте.