Пожар произошел на атомной электростанции в Южной Корее

Сеул, 29 мая. Огонь вспыхнул на АЭС на юго-востоке Южной Кореи. Эксперты не зафиксировали утечки радиации.

Работу одной из турбин атомной электростанции «Сингори-4» в городе Ульсан пришлось временно остановить из-за возгорания. Спасатели оперативно прибыли на место происшествия и потушили пожар спустя час. Пострадавших нет.

По факту случившегося комиссия по ядерной безопасности Южной Кореи начала расследование. Эксперты должны выяснить все обстоятельства случившегося. Атомная электростанция «Сингори-4» была введена в эксплуатацию в 2019 году.

Разгон цепной реакции на Чернобыльской АЭС грозит прорывом урана в грунтовые воды, сообщал ФАН. Издание рассказало, возможна ли новая ядерная катастрофа.