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13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
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Замглавы МИД Белоруссии объяснил введение лицензирования товаров из Украины

  /   Обновлено: 29 мая 2021 12:44
Экономика
Замглавы МИД Белоруссии объяснил введение лицензирования товаров из Украины
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Минск, 29 мая. Причины введения правительством Белоруссии индивидуального лицензирования ряда товаров из Украины назвал первый замглавы МИД республики Александр Гурьянов.

Постановление белорусского совмина стало следствием принятых Украиной решений в экономической отрасли. Речь идет в том числе о нарушении режима свободной торговли СНГ. Гурьянов отметил, что соответствующие пояснения указаны в преамбуле документа. Также он подчеркнул, что никакие отговорки не могут послужить поводом для введения тарифных ограничений торговли в рамках зоны.

Со стороны Киева несколько раз были приняты настораживающие решения — пошлины применительно к некоторым позициям белорусской металлопродукции и колесной техники. Представитель МИД обратил внимание, что в отношении Минска действует и ряд других антидемпинговых и спецзащитных мер Украины.

Эксперты считают, что ухудшение экономических отношений между Киевом и Минском является частью «войны» Запада с Россией.

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украина белоруссия торговля лицензирование мид белоруссии гурьянов
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