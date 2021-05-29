Замглавы МИД Белоруссии объяснил введение лицензирования товаров из Украины

Минск, 29 мая. Причины введения правительством Белоруссии индивидуального лицензирования ряда товаров из Украины назвал первый замглавы МИД республики Александр Гурьянов.

Постановление белорусского совмина стало следствием принятых Украиной решений в экономической отрасли. Речь идет в том числе о нарушении режима свободной торговли СНГ. Гурьянов отметил, что соответствующие пояснения указаны в преамбуле документа. Также он подчеркнул, что никакие отговорки не могут послужить поводом для введения тарифных ограничений торговли в рамках зоны.

Со стороны Киева несколько раз были приняты настораживающие решения — пошлины применительно к некоторым позициям белорусской металлопродукции и колесной техники. Представитель МИД обратил внимание, что в отношении Минска действует и ряд других антидемпинговых и спецзащитных мер Украины.

Эксперты считают, что ухудшение экономических отношений между Киевом и Минском является частью «войны» Запада с Россией.