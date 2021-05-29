Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле

Тула, 29 мая. Поставлена точка в расследовании громкого уголовного дела. На скамье подсудимых оказался бывший глава бюро судебно-медицинской экспертизы Тульской области. ФАН ранее сообщал, что 46-летний медик обвинялся в присвоении денежных средств, используя служебное положение. Нанесенный ущерб оценивался более чем в 200 тысяч рублей. Суд установил вину мужчины.

«Обвиняемый, занимающий в тот период должность начальника бюро, ежемесячно обеспечивал себе начисление и выплату заработной платы за работу по совместительству, фактически эту работу не выполняя», — сообщает пресс-служба СУСК России по Тульской области.

Мужчина полностью признал вину и возместил ущерб. Тем не менее, приговором суда он осужден по статье 160 Уголовного Кодекса РФ. Бывший глава бюро судебно-медицинской экспертизы наказан штрафом в размере 350 тысяч рублей. Также мужчина лишен права в течение трех лет занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий на государственной службе и в органах местного самоуправления.