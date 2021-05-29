Актриса Екатерина Климова взбудоражила фанатов снимками в нижнем белье

Москва, 29 мая. Звезда театра и кино Екатерина Климова устроила пикантную фотосессию в нижнем белье. Фанаты пришли в восторг от снимков 43-летней актрисы и назвали ее «юной красавицей».

Артистка даже после рождения четырех детей может похвастаться идеальной фигурой. Поклонники регулярно осыпают Климову комплиментами и просят ее раскрыть секреты красоты. На днях звезда на своей странице в Instagram продемонстрировала стройные и длинные ноги. Ранним утром она устроила пикантную фотосессию в постели. Перед камерой она предстала в обтягивающей белой майке и кружевных трусиках.

Кадры актриса решила сопроводить отрывком из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Звезда не раз признавалась, что очень любит это произведение. Кроме того, она исполняет главную роль в спектакле по мотивам романа.

«Вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо… В этом, вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю», — процитировала Маргариту артистка.

Фанаты осыпали Климову комплиментами, особо отметив ее стройные ноги, украшенные татуировкой на бедре. По мнению фанатов, артистка в свои 43 года выглядит как 20-летняя девушка.

«Вы очень красивая! Восхищаюсь, четверо детей и в такой форме!»; «Вы до бесприличия красивы!»; «Сколько чувств, эмоций. Все не передать словами. Вы просто прекрасны!» — написали фолловеры.

Поклонники внимательно следят и за личной жизнью актрисы. Многие уверены, что Екатерина Климова сошлась со своим бывшим мужем, коллегой Гелой Месхи. Пару неоднократно видели вместе после развода, а в последнее время Месхи сопровождает экс-супруги и на мероприятиях.