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29 мая 13:25
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
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Актриса Екатерина Климова взбудоражила фанатов снимками в нижнем белье

Шоу-бизнес
Актриса Екатерина Климова взбудоражила фанатов снимками в нижнем белье
instagram.com  /  @klimovagram

Москва, 29 мая. Звезда театра и кино Екатерина Климова устроила пикантную фотосессию в нижнем белье. Фанаты пришли в восторг от снимков 43-летней актрисы и назвали ее «юной красавицей».

Артистка даже после рождения четырех детей может похвастаться идеальной фигурой. Поклонники регулярно осыпают Климову комплиментами и просят ее раскрыть секреты красоты. На днях звезда на своей странице в Instagram продемонстрировала стройные и длинные ноги. Ранним утром она устроила пикантную фотосессию в постели. Перед камерой она предстала в обтягивающей белой майке и кружевных трусиках.

Кадры актриса решила сопроводить отрывком из романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». Звезда не раз признавалась, что очень любит это произведение. Кроме того, она исполняет главную роль в спектакле по мотивам романа.

«Вот я вас поцелую в лоб, и все у вас будет так, как надо… В этом, вы уж мне поверьте, я все уже видела, все знаю», — процитировала Маргариту артистка.

Фанаты осыпали Климову комплиментами, особо отметив ее стройные ноги, украшенные татуировкой на бедре. По мнению фанатов, артистка в свои 43 года выглядит как 20-летняя девушка.

«Вы очень красивая! Восхищаюсь, четверо детей и в такой форме!»;

«Вы до бесприличия красивы!»;

«Сколько чувств, эмоций. Все не передать словами. Вы просто прекрасны!» — написали фолловеры.

Поклонники внимательно следят и за личной жизнью актрисы. Многие уверены, что Екатерина Климова сошлась со своим бывшим мужем, коллегой Гелой Месхи. Пару неоднократно видели вместе после развода, а в последнее время Месхи сопровождает экс-супруги и на мероприятиях.

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актриса климова фигура
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Все новости / Шоу-бизнес / Актриса Екатерина Климова взбудоражила фанатов снимками в нижнем белье
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