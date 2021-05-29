Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым

Грозный, 29 мая. Троюродный брат Хабиба Нурмагомедова сообщил, что конфликт бывшего чемпиона UFC в легком весе с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым исчерпан.

Боец грозненского клуба «Ахмат» Шамиль Завуров, являющийся троюродным братом Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что конфликтная ситуация, возникшая после прямого эфира Рамзана Кадырова в Instagram-аккаунте, исчерпана. Он отметил, что лично поговорил с главой Чеченской Республики.

«Мы на связи, поговорили, вопрос исчерпан. Стороны удалили, что было, и решили больше не поднимать эту тему. Что удалили? Посты в инстаграме были, когда Хамзат выложил, Абубакар ответил, обороты поднимались, мы поговорили и решили вопрос», — подчеркнул Завуров.

Кадыров назвал завершившего спортивную карьеру Нурмагомедова «проектом» UFC. Высказывание было неоднозначно воспринято спортсменами, а экс-чемпион промоушена предпочел не реагировать на слова главы Чеченской Республики.

Ранее рэп-исполнитель Баста предложил Нурмагомедову занять пост главы министерства культуры Дагестана. Соответствующую инициативу он озвучил в эфире YouTube-канала «Руки выше».