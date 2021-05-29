Рогозин рассказал о ближайших пусках ракет Роскосмоса

Москва, 29 мая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время состоится ряд коммерческих пусков, в рамках которых на орбиту будут выведены спутники и другие космические аппараты.

По его словам, 1 июля состоится очередной пуск ракеты «Союз-2», которая выведет на орбиту партию британских спутников связи OneWeb.

«Ближайшие пуски — 30 июня, Байконур, грузовой корабль «Прогресс» к МКС; 1 июля, Восточный, ВанВэб, 15 июля, Байконур, РН Протон-М, запуск Многофункционального лабораторного модуля «Наука» к МКС», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 28 мая с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb. Этот пуск стал третьим на космодроме Восточный в 2021 году. Предыдущий состоялся 26 апреля, тогда российская также ракета вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, передает сайт 360tv.ru.