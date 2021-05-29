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29 мая 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
Все новости

Рогозин рассказал о ближайших пусках ракет Роскосмоса

Технологии
Рогозин рассказал о ближайших пусках ракет Роскосмоса
roscosmos.ru  /  Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос»

Москва, 29 мая. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что в ближайшее время состоится ряд коммерческих пусков, в рамках которых на орбиту будут выведены спутники и другие космические аппараты.

По его словам, 1 июля состоится очередной пуск ракеты «Союз-2», которая выведет на орбиту партию британских спутников связи OneWeb.

«Ближайшие пуски — 30 июня, Байконур, грузовой корабль «Прогресс» к МКС; 1 июля, Восточный, ВанВэб, 15 июля, Байконур, РН Протон-М, запуск Многофункционального лабораторного модуля «Наука» к МКС», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что 28 мая с космодрома Восточный стартовала ракета «Союз-2.1б» с 36 британскими спутниками связи OneWeb. Этот пуск стал третьим на космодроме Восточный в 2021 году. Предыдущий состоялся 26 апреля, тогда российская также ракета вывела на орбиту партию из 36 спутников связи OneWeb, передает сайт 360tv.ru.

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россия роскосмос рогозин
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