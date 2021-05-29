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29 мая 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
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Неизвестный похитил драгоценности на 167 тыс. рублей из квартиры жительницы Ленобласти

Происшествия
Неизвестный похитил драгоценности на 167 тыс. рублей из квартиры жительницы Ленобласти
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Санкт-Петербург, 29 мая. Полиция разыскивает злоумышленника, укравшего ювелирные изделия из квартиры жительницы Гатчинского района.

Женщина пожаловалась в полицию на пропажу ювелирных изделий из собственной однокомнатной квартиры в городе Коммунар, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.

По словам пострадавшей, в пятницу злоумышленник вскрыл замок на входной двери и проник в жилище. После этого он похитил драгоценности из желтого металла, одно из которых было с бриллиантом. Общий размер ущерба оценивается в 167 тыс. рублей.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства дела, а также ведет поиск подозреваемого, который не попал на камеры видеонаблюдения.

Драгоценности на 160 млн рублей нашли под Казанью, писал ФАН.

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ленобласть кража петербург украшения
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Все новости / Происшествия / Неизвестный похитил драгоценности на 167 тыс. рублей из квартиры жительницы Ленобласти
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