Неизвестный похитил драгоценности на 167 тыс. рублей из квартиры жительницы Ленобласти

Санкт-Петербург, 29 мая. Полиция разыскивает злоумышленника, укравшего ювелирные изделия из квартиры жительницы Гатчинского района.

Женщина пожаловалась в полицию на пропажу ювелирных изделий из собственной однокомнатной квартиры в городе Коммунар, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах. Уголовное дело возбуждено по статье о краже.

По словам пострадавшей, в пятницу злоумышленник вскрыл замок на входной двери и проник в жилище. После этого он похитил драгоценности из желтого металла, одно из которых было с бриллиантом. Общий размер ущерба оценивается в 167 тыс. рублей.

В настоящее время полиция выясняет все обстоятельства дела, а также ведет поиск подозреваемого, который не попал на камеры видеонаблюдения.

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