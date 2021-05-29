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29 мая 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
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Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове

Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
Global Look Press  /  Gennadii Usoev/Russian Look

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды воспоминаниями о любимце публики поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Владимир Ильин.

Артистам доводилось работать вместе на съемках таких картин, как «Дело о «Мертвых душах», «Сукины дети».

«Это человек, который, если вы с ним дружны, после работы обязательно накроет стол где-нибудь. Обязательно пригласит всю компанию. Если вы с ним на съемках, пригласит в свой вагончик. Вот таким я его помню: щедрым, открытым, хлебосольным. Красавец-мужчина, шикарный актер. Он сыграл много великолепных ролей. Царство ему небесное», — сообщил артист.

Владимир Ильин рассказал, каким Александр Абдулов запомнился ему во время работы на съемочной площадке.

«Он как Чапаев: на белом коне, бурка развевается, шашка наголо — и вперед! Он такой боец! Помимо того, что красавец, он также профессионал и шикарный актер», — рассказал собеседник ФАН.

Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
Кадр из фильма «С любимыми не расставайтесь»  / 

В завершение он добавил, что намерен почтить память народного любимца.

«Сегодня как раз вечерняя служба. Пойдем в церковь и помянем его», — поведал актер.

Ранее ФАН сообщил о результатах ДНК-теста предполагаемого внебрачного сына Александра Абдулова.

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александр абдулов владимир ильин
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