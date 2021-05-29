Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове

Советскому и российскому актеру театра и кино, кинорежиссеру, сценаристу, телеведущему, народному артисту РСФСР Александру Абдулову сегодня могло исполниться 68 лет. В день рождения звезды воспоминаниями о любимце публики поделился в беседе с ФАН актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Владимир Ильин.

Артистам доводилось работать вместе на съемках таких картин, как «Дело о «Мертвых душах», «Сукины дети».

«Это человек, который, если вы с ним дружны, после работы обязательно накроет стол где-нибудь. Обязательно пригласит всю компанию. Если вы с ним на съемках, пригласит в свой вагончик. Вот таким я его помню: щедрым, открытым, хлебосольным. Красавец-мужчина, шикарный актер. Он сыграл много великолепных ролей. Царство ему небесное», — сообщил артист.

Владимир Ильин рассказал, каким Александр Абдулов запомнился ему во время работы на съемочной площадке.

«Он как Чапаев: на белом коне, бурка развевается, шашка наголо — и вперед! Он такой боец! Помимо того, что красавец, он также профессионал и шикарный актер», — рассказал собеседник ФАН.

Кадр из фильма «С любимыми не расставайтесь» /

В завершение он добавил, что намерен почтить память народного любимца.

«Сегодня как раз вечерняя служба. Пойдем в церковь и помянем его», — поведал актер.

Ранее ФАН сообщил о результатах ДНК-теста предполагаемого внебрачного сына Александра Абдулова.