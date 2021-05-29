Марина Кравец считает, что в шоу «Маска» ее вычислили из-за шуток

Москва, 29 мая. Продюсеры шоу «Маска» перед стартом второго сезона предупреждали звезду Comedy Club Марину Кравец, что ей не стоит шутить на проекте, ведь юмор может быстро раскрыть ее личность.

Артистка прислушалась к этим советам и долгое время старалась, как можно меньше общаться с членами жюри и ведущим шоу. За это Марину Кравец, которая скрывалась под маской Солнца, прозвали самой таинственной участницей проекта. Однако надолго звезды Comedy Club не хватило — уже в середине сезона она не сдержалась и начала искрометно шутить в беседе с жюри.

«В какой-то момент я начала шутить и живо отвечать на вопросы, но продлилось это недолго: вскоре я покинула проект», — признается Кравец.

По словам звезды, создатели «Маски» были абсолютно правы, когда просили ее не шутить. Возможно, если бы она и дальше отвечала на все вопросы односложно, то продержалась на проекте дольше. После ухода Марины Кравец из программы разразился настоящий скандал. Зрителей «Маски» обвинили звездное жюри в некомпетентности и потребовали вернуть звезду Comedy Club.

Судьбу Кравец решил все-таки не искрометный юмор, а монетка, которую подбросил один из судей. После ухода из шоу звезда заявила, что было бы справедливо использовать этот «лайфхак» в каждом выпуске. Однако почему-то предложение сделать случайный выбор, поступило только, когда речь зашла о ее судьбе на проекте.

Во втором сезоне «Маски» принял участие еще один резидент Comedy Club — юморист Тимур Батрутдинов. Он стал одним из четырех участников, дошедших до финала. На днях комик показал репетицию номера, который не попал в эфир шоу.