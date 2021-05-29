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29 мая 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
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Марина Кравец считает, что в шоу «Маска» ее вычислили из-за шуток

Шоу-бизнес
Марина Кравец считает, что в шоу «Маска» ее вычислили из-за шуток
instagram.com  /  @marinakravets

Москва, 29 мая. Продюсеры шоу «Маска» перед стартом второго сезона предупреждали звезду Comedy Club Марину Кравец, что ей не стоит шутить на проекте, ведь юмор может быстро раскрыть ее личность.

Артистка прислушалась к этим советам и долгое время старалась, как можно меньше общаться с членами жюри и ведущим шоу. За это Марину Кравец, которая скрывалась под маской Солнца, прозвали самой таинственной участницей проекта. Однако надолго звезды Comedy Club не хватило — уже в середине сезона она не сдержалась и начала искрометно шутить в беседе с жюри.

«В какой-то момент я начала шутить и живо отвечать на вопросы, но продлилось это недолго: вскоре я покинула проект», — признается Кравец.

По словам звезды, создатели «Маски» были абсолютно правы, когда просили ее не шутить. Возможно, если бы она и дальше отвечала на все вопросы односложно, то продержалась на проекте дольше. После ухода Марины Кравец из программы разразился настоящий скандал. Зрителей «Маски» обвинили звездное жюри в некомпетентности и потребовали вернуть звезду Comedy Club.

Судьбу Кравец решил все-таки не искрометный юмор, а монетка, которую подбросил один из судей. После ухода из шоу звезда заявила, что было бы справедливо использовать этот «лайфхак» в каждом выпуске. Однако почему-то предложение сделать случайный выбор, поступило только, когда речь зашла о ее судьбе на проекте.

Во втором сезоне «Маски» принял участие еще один резидент Comedy Club — юморист Тимур Батрутдинов. Он стал одним из четырех участников, дошедших до финала. На днях комик показал репетицию номера, который не попал в эфир шоу.

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шоу кравец маска
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Все новости / Шоу-бизнес / Марина Кравец считает, что в шоу «Маска» ее вычислили из-за шуток
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