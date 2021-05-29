Дочь сотрудницы ведущего банка в РФ три года насиловал муж в Долгопрудном

Муж менеджера известного в России банка несколько лет занимался сексуальными утехами с ее малолетней дочерью. Как стало известно ФАН, женщина за это время не замечала ничего предосудительного в отношениях ее любимого мужчины и ребенка.

О безобразиях, которые творятся в семье 40-летней офисной служащей банка и ее 47-летнего мужа, который нигде официально не трудоустроен, стало известно после заявления супруги безработного. 26 мая она обратилась в МУ МВД России Мытищинское, в отделение полиции по подмосковному городу Долгопрудный. В заявлении она указала, что ее муж неоднократно, начиная с 2018 года, совершал развратные действия с ее 13-летней дочерью.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Впервые муж женщины совратил ее дочь, когда ей было всего десять лет, в 2018 году. Сам он является жителем Москвы, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Работница банка в это время отсутствовала дома. Мужчина изнасиловал ребенка под воздействием угроз и уговоров».

В конце концов психика школьницы не выдержала нервного напряжения. Она рассказала взрослым, что уже три года живет половой жизнью с отчимом. После того как страшная правда открылась матери, она тут же сообщила об этом силовикам.

Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали правоохранители. Они поместили его в местный изолятор временного содержания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее одна из участниц скандального инцидента в Дубае — Наталья Ч. — рассказала, что по возвращению на родину стала жертвой насильника. Преступление произошло после того, как девушка вернулась на Украину после «голой» фотосессии в ОАЭ. По ее словам, она познакомилась с мужчиной и тот пригласил ее в гости.