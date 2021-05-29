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29 мая 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
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Дочь сотрудницы ведущего банка в РФ три года насиловал муж в Долгопрудном

Происшествия
Дочь сотрудницы ведущего банка в РФ три года насиловал муж в Долгопрудном
pixabay.com  / 

Муж менеджера известного в России банка несколько лет занимался сексуальными утехами с ее малолетней дочерью. Как стало известно ФАН, женщина за это время не замечала ничего предосудительного в отношениях ее любимого мужчины и ребенка.

О безобразиях, которые творятся в семье 40-летней офисной служащей банка и ее 47-летнего мужа, который нигде официально не трудоустроен, стало известно после заявления супруги безработного. 26 мая она обратилась в МУ МВД России Мытищинское, в отделение полиции по подмосковному городу Долгопрудный. В заявлении она указала, что ее муж неоднократно, начиная с 2018 года, совершал развратные действия с ее 13-летней дочерью.

По данному факту следователи ГСУ СК России по Московской области возбудили уголовное дело по статье 132 УК РФ «Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста».

«Впервые муж женщины совратил ее дочь, когда ей было всего десять лет, в 2018 году. Сам он является жителем Москвы, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Работница банка в это время отсутствовала дома. Мужчина изнасиловал ребенка под воздействием угроз и уговоров».

В конце концов психика школьницы не выдержала нервного напряжения. Она рассказала взрослым, что уже три года живет половой жизнью с отчимом. После того как страшная правда открылась матери, она тут же сообщила об этом силовикам.

Подозреваемого в совершении тяжкого преступления задержали правоохранители. Они поместили его в местный изолятор временного содержания. Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит срок от 12 до 20 лет лишения свободы.

Ранее одна из участниц скандального инцидента в Дубае — Наталья Ч. — рассказала, что по возвращению на родину стала жертвой насильника. Преступление произошло после того, как девушка вернулась на Украину после «голой» фотосессии в ОАЭ. По ее словам, она познакомилась с мужчиной и тот пригласил ее в гости. 

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суд банки банк правосудие преступник
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Все новости / Происшествия / Дочь сотрудницы ведущего банка в РФ три года насиловал муж в Долгопрудном
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