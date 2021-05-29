Пашинян заявил о готовности Армении выполнить план Минской группы ОБСЕ

Ереван, 29 мая. Ереван готов отвести свои войска, согласно выполнению плана сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян.

По его словам, при этом Армения ожидает аналогичного шага со стороны Азербайджана. Речь идет о плане урегулирования пограничной ситуации между Баку и Ереваном, который продумала Минская группа ОБСЕ. При ее содействии республики должны провести демаркацию и делимитацию границы.

«Речь идет об участке Сотк-Хознавар. Мы в любой момент готовы отвести назад наши войска, начать процесс демаркации, ждем аналогичных шагов от азербайджанских властей», — указал Пашинян.

Ранее и. о. премьера отмечал, что правительство Армении стремится решить все пограничные проблемы с Азербайджаном путем переговоров.