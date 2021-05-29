Пушков назвал слова представителя Пентагона о России «попыткой выкрутиться»

Москва, 29 мая. Чиновники США готовятся к проведению переговоров между президентами Владимиром Путиным и Джо Байденом, поэтому снижают накал антироссийской риторики, заявил Алексей Пушков.

Таким образом российский сенатор отреагировал на отказ Пентагона причислять Россию к «врагам США».

«Перед саммитом дана установка снизить накал антироссийской риторики. Хотя Псаки (официальный спикер Белого дома. — Прим. ред.) на днях причислила Россию к противникам США. Но понятие «враг» из официального лексикона все же исчезло. Белый дом явно не хочет раздражать Кремль», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

Сенатор отметил, что в Пентагоне «пытаются выкрутиться» ввиду грядущих переговоров президентов России и США.

Первая личная встреча Путина и Байдена должна состояться в Швейцарии, она запланирована на середину июня. Главы государств намерены обсудить широкую повестку двусторонних отношений и ключевые международные проблемы.

Ранее Пушков иронично прокомментировал высказывание министра энергетики США о загрязненности российского газа.