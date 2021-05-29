Визит европейской делегации и побег тигра в Мисурате — что произошло в Ливии 28 мая

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
29 мая 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
Все новости
29 мая 13:24
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:23
Общество
Главные истории любви Александра Абдулова
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
Все новости

Визит европейской делегации и побег тигра в Мисурате — что произошло в Ливии 28 мая

Ливия
Визит европейской делегации и побег тигра в Мисурате — что произошло в Ливии 28 мая
Федеральное агентство новостей  / 

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 28 мая 2021 года.

 

Происшествия

Патрули береговой охраны Ливии перехватили за сутки более 300 мигрантов, которые находились на лодках и направлялись в Европу.

Сотрудники коммунальных служб Триполи удалили дерево, которое росло на балконе жилого многоэтажного дома.

Неизвестные преступники похитили оборудование для подачи питьевой воды в Сирте. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

В Мисурате тигр ненадолго оказался на свободе, прежде чем его поймал хозяин. Он рассказал, что хищник внезапно выпрыгнул из окна машины после того, как неизвестный выстрелил в воздух, напугав питомца.

 

Политика

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба принял в Триполи европейскую делегацию, в состав которой вошли главы МИД Италии и Мальты Луиджи Ди Майо и Эварист Бартоло и комиссар ЕС по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Фаррелл.

Также на встрече присутствовали министры иностранных дел, внутренних дел и по делам миграции Ливии. Стороны обсудили отношения и сотрудничество во всех сферах, а также дальнейшие шаги по их укреплению и развитию.

Глава МИД ПНЕ Наджла Мангуш обсудила с представителями ЕС соглашение о защите южных границ и борьбу с нелегальной миграцией.

«Ливия страдает от миграционного кризиса. Мы увидели серьезность намерений Европейского комиссара, а также министров Италии и Мальты и подчеркиваем, что береговая охрана должна быть частью стратегии борьбы с этим явлением, а не решением всей проблемы», — заявила министр во время совместной пресс-конференции по итогам заседания.

Со своей стороны, Луиджи Ди Майо подтвердил, что председатель ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба посетит Рим 31 мая во главе министерской делегации.

Президентский совет опубликовал заявление с призывом воздерживаться от любых односторонних мер, которые могут способствовать созданию препятствий на пути объединения военного истеблишмента. Обращение составлено на фоне подготовки вооруженных сил на востоке страны к проведению парада в честь годовщины операции «Аль-Карама» («Достоинство»).

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш в начале июня посетит Москву. Он планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи посетит Тунис с официальным визитом с 29 по 31 июня по приглашению президента Каиса Саида для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений.

Абд аль-Хамид Дабиба поручил создать комитет по контролю за процедурами снятия ограничений на средства и активы ливийского банка в Тунисе.

 

Экономика

Тунис является наиболее подготовленной страной для проведения восстановительных работ в Ливии, заявил председатель тунисского парламента Рашид аль-Ганнуши на закрытии совместного бизнес-форума двух государств, который прошел 27 и 28 мая на острове Джерба.

«Ливия сейчас является большой мастерской по восстановлению и реконструкции, и тунисцы наиболее подготовлены для осуществления этого процесса», — сообщил Аль-Ганнуши.

Во время визита главы ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы в Риме состоится экономический форум с участием итальянских компаний, заинтересованных в усилении своего присутствия в Ливии, сообщил МИД Италии.

Министерство финансов перевело в Центральный банк средства для выплаты майских зарплат работникам госсектора после внесения второй поправки в статью о соответствующих расходах в бюджете.

 

Общество

Управление по чрезвычайным ситуациям Государственной сервисной компании продолжает операции по сносу трущоб в различных районах Триполи.

Вернуться назад

ливия дайджест
Комментировать
Самое популярное
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Политика 109184 28 мая 2021
Кедми рассказал о болезненном уроке Путина Западу в Белоруссии
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Шоу-бизнес 67636 28 мая 2021
Получены результаты ДНК-теста внебрачного сына Александра Абдулова
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Политика 64284 27 мая 2021
Белорусы честно ответили, как относятся к последним событиям в стране
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Общество 54775 27 мая 2021
Болгарская актриса Лорина Камбурова скончалась в больнице
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Политика 38364 27 мая 2021
Зеленский обрек Украину на роль главной жертвы в ссоре Запада с Белоруссией и Россией
Все новости / Ливия / Визит европейской делегации и побег тигра в Мисурате — что произошло в Ливии 28 мая
Рейтинг@Mail.ru