Визит европейской делегации и побег тигра в Мисурате — что произошло в Ливии 28 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 28 мая 2021 года.

Патрули береговой охраны Ливии перехватили за сутки более 300 мигрантов, которые находились на лодках и направлялись в Европу.

Сотрудники коммунальных служб Триполи удалили дерево, которое росло на балконе жилого многоэтажного дома.

Неизвестные преступники похитили оборудование для подачи питьевой воды в Сирте. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

В Мисурате тигр ненадолго оказался на свободе, прежде чем его поймал хозяин. Он рассказал, что хищник внезапно выпрыгнул из окна машины после того, как неизвестный выстрелил в воздух, напугав питомца.

