Визит европейской делегации и побег тигра в Мисурате — что произошло в Ливии 28 мая

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает об основных событиях, которые произошли в Ливии 28 мая 2021 года.

Происшествия

Патрули береговой охраны Ливии перехватили за сутки более 300 мигрантов, которые находились на лодках и направлялись в Европу.

دوريات تابعة لخفر #السواحل الليبي اعترضت مساء أمس الخميس، 27 أيار/مايو، أكثر من 300 مهاجر، كانوا على متن قوارب وأعادتهم إلى #ليبياhttps://t.co/3tu6BXuUle — InfoMigrants / مهاجر نيوز (@InfoMigrants_ar) May 28, 2021

Сотрудники коммунальных служб Триполи удалили дерево, которое росло на балконе жилого многоэтажного дома.

شركة الخدمات العامة بـ #طرابلس تزيل الجمعة، شجرة نبتت في شرفة إحدى العمارات السكنية بمنطقة #الهضبة_الخضراء.#ليبيا pic.twitter.com/ZHLZVoasTO — شبكة الرائد الإعلامية (@arraedlgplus) May 28, 2021

Неизвестные преступники похитили оборудование для подачи питьевой воды в Сирте. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленников.

В Мисурате тигр ненадолго оказался на свободе, прежде чем его поймал хозяин. Он рассказал, что хищник внезапно выпрыгнул из окна машины после того, как неизвестный выстрелил в воздух, напугав питомца.

A tiger was briefly on the loose in Misrata on Thursday before his owner Radwan Blaou grabbed it. Blaou said the tiger jumped suddenly out of the car window after a nearby driver fired gunshots into the air, terrifying his pet pic.twitter.com/pYcTgdfuQK — The Libya Observer (@Lyobserver) May 28, 2021

Политика

Премьер-министр Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамид Дабиба принял в Триполи европейскую делегацию, в состав которой вошли главы МИД Италии и Мальты Луиджи Ди Майо и Эварист Бартоло и комиссар ЕС по политике соседства и переговорам о расширении Оливер Фаррелл.

Также на встрече присутствовали министры иностранных дел, внутренних дел и по делам миграции Ливии. Стороны обсудили отношения и сотрудничество во всех сферах, а также дальнейшие шаги по их укреплению и развитию.

Глава МИД ПНЕ Наджла Мангуш обсудила с представителями ЕС соглашение о защите южных границ и борьбу с нелегальной миграцией.

«Ливия страдает от миграционного кризиса. Мы увидели серьезность намерений Европейского комиссара, а также министров Италии и Мальты и подчеркиваем, что береговая охрана должна быть частью стратегии борьбы с этим явлением, а не решением всей проблемы», — заявила министр во время совместной пресс-конференции по итогам заседания.

Со своей стороны, Луиджи Ди Майо подтвердил, что председатель ПНЕ Абд аль-Хамид Дабиба посетит Рим 31 мая во главе министерской делегации.

#ليبيا | دي مايو: الدبيبة سيزور روما الأثنين المقبل لبحث التعاون الاقتصادي https://t.co/fA0A01HSnP — أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24) May 28, 2021

Президентский совет опубликовал заявление с призывом воздерживаться от любых односторонних мер, которые могут способствовать созданию препятствий на пути объединения военного истеблишмента. Обращение составлено на фоне подготовки вооруженных сил на востоке страны к проведению парада в честь годовщины операции «Аль-Карама» («Достоинство»).

#سكاي_أخبار | المجلس الرئاسي يصدر بيان يطالب فيه الأطراف العسكرية بالامتناع عن اتخاذ أي اجراءات منفردة قد تساهم في عرقلة مسار توحيد المؤسسة العسكرية، وذلك بالتزامن مع تحضيرات القوات المسلحة في شرق البلاد لإقامة استعراض عسكري كبير بمناسبة ذكرى عملية الكرامة. #ليبيا pic.twitter.com/Ltu8JH3WJc — سكاي نيوز الليبية (@SkyNewsLibyan) May 28, 2021

Спецпредставитель ООН в Ливии Ян Кубиш в начале июня посетит Москву. Он планирует встретиться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Глава Президентского совета Мухаммад аль-Манфи посетит Тунис с официальным визитом с 29 по 31 июня по приглашению президента Каиса Саида для обсуждения вопросов дальнейшего сотрудничества и укрепления отношений.

Абд аль-Хамид Дабиба поручил создать комитет по контролю за процедурами снятия ограничений на средства и активы ливийского банка в Тунисе.

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد #الدبيبة يصدر قرارا بتشكيل لجنة لمتابعة إجراءات رفع القيود عن أموال وممتلكات الليبيين المصادرة في #تونس pic.twitter.com/mMld3BQHCg — قناة ليبيا الأحرار (@libyaalahrartv) May 28, 2021

Экономика

Тунис является наиболее подготовленной страной для проведения восстановительных работ в Ливии, заявил председатель тунисского парламента Рашид аль-Ганнуши на закрытии совместного бизнес-форума двух государств, который прошел 27 и 28 мая на острове Джерба.

«Ливия сейчас является большой мастерской по восстановлению и реконструкции, и тунисцы наиболее подготовлены для осуществления этого процесса», — сообщил Аль-Ганнуши.

#الغنوشي: التونسيون الأكثر تأهيلا لإعادة إعمار #ليبيا

في ختام المنتدى الدولي للأعمال التونسي الليبي، المنعقد، في جزيرة جربة التونسية (جنوب)، بحضور نحو 500 من رجال أعمال البلدين#تونسhttps://t.co/NLbL4T5PeC — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) May 28, 2021

Во время визита главы ПНЕ Абд аль-Хамида Дабибы в Риме состоится экономический форум с участием итальянских компаний, заинтересованных в усилении своего присутствия в Ливии, сообщил МИД Италии.

Министерство финансов перевело в Центральный банк средства для выплаты майских зарплат работникам госсектора после внесения второй поправки в статью о соответствующих расходах в бюджете.

Общество

Управление по чрезвычайным ситуациям Государственной сервисной компании продолжает операции по сносу трущоб в различных районах Триполи.