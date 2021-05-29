Уникальный снимок Меган Маркл в роли подружки невесты слили в Сеть

Лос-Анджелес, 29 мая. Американская писательница Линдси Джилл Рот поделилась в Instagram уникальной фотографией Меган Маркл, когда она была подружкой невесты.

Снимок был сделан в 2016 году в отеле St Regis в Нью-Йорке, где состоялась свадьба Линдси Джилл Рот. На фото, которое было слито в Сеть, Меган Маркл позирует с букетом цветов в руках, на ней нежное розовое платье силуэтом «рыбка». На другом снимке, опубликованном Рот, подруга наносит ей блеск для губ.

«Меган всегда была самой добротой. Я знаю это благодаря нашей двадцатилетней дружбе. Я своими глазами видела, как она относится к своим друзьям, членам их семей, к своим коллегам. Она смешная и забавная, очень умная. И мне очень повезло дружить с ней», — написала Рот.

Меган Маркл познакомилась с Линдси Джилл Рот во время учебы в Северо-Западном университете. Писательница была одной из тех, кто поддерживал ее после замужества. Подруги всегда непринужденно общались, несмотря на новый статус Маркл.

Ранее бывшая девушка принца Гарри пожаловалась на «ужасный» период в ее жизни. По словам Челси Дэви, папарацци следовали за ней по пятам, пытаясь снять в неприглядном виде.