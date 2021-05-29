Пашинян назвал Россию главным партнером Армении по вопросам безопасности

Ереван, 29 мая. Россия по праву может считаться главным партнером Армении в сфере безопасности. Об этом заявил исполняющий обязанности премьер-министра республики Никол Пашинян.

Статус главного механизма по обеспечению безопасности политик присвоил Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Он также подтвердил готовность Армении перебросить войска с позиций на границе с Азербайджаном. Однако в ответ Ереван ожидает от Баку зеркальных действий.

Ранее Пашинян высоко оценил сложившиеся между ним и российским лидером Владимиром Путиным отношения. По его словам, им удалось наладить хорошие и теплые взаимоотношения.