Гендиректор «Белавиа» назвал подлостью ввод Западом ограничений на полеты

Минск, 29 мая. Ввод Западом ограничений на полеты против компании «Белавиа» является подлостью, считает генеральный директор белорусского перевозчика Игорь Чергинец.

Ряд государств ЕС запретил самолетам «Белавиа» осуществлять рейсы в страны, несмотря на отсутствие результатов международного расследования инцидента с экстренной посадкой воздушного судна Ryanair в Минске. Глава компании напомнил, что «Белавиа» не имеет отношения к случившемуся.

Международная организация гражданской авиации сообщила о начале расследования ситуации с приземлением Ryanair в Белоруссии. Летевший из Афин в Вильнюс лайнер сел в минском аэропорту из-за сообщения о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. «Белавиа» была вынуждена приостановить полеты в ряд стран.