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13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
12:37
Спорт
Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым
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Китайские ученые не исключили новую пандемию после COVID-19

Общество
Китайские ученые не исключили новую пандемию после COVID-19
Федеральное агентство новостей  /  Евгения Авраменко

Пекин, 29 мая. После эпидемии коронавируса мир может столкнуться с птичьим гриппом. Китайских ученых насторожили новые случаи передачи вируса от птицы к человеку в России.

Китайские вирусологи Джордж Гао и Вэйфэн Ши были встревожены тем, что вирус может распространяться с огромной скоростью. Речь идет о новом штамме птичьего гриппа H5N8. Вспышки заболевания были обнаружены на птичьих фермах в 46 странах в 2020 году. Возможность мутации вируса и его передачи от птиц к человеку особенно взволновала ученых, сообщает журнал Science.

Первые заболевания птичьим гриппом впервые обнаружили в России у работников фермы в Астраханской области. По мнению китайских исследователей, чтобы предотвратить распространение вируса, необходимо усилить контроль за птицефабриками, рынками и за пернатыми в естественных условиях.

Российские ученые уже высказались о пандемии птичьего гриппа, но здесь требуются исследования и мониторинг ситуации.

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птицы мутация коронавирус
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