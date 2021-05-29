Китайские ученые не исключили новую пандемию после COVID-19

Пекин, 29 мая. После эпидемии коронавируса мир может столкнуться с птичьим гриппом. Китайских ученых насторожили новые случаи передачи вируса от птицы к человеку в России.

Китайские вирусологи Джордж Гао и Вэйфэн Ши были встревожены тем, что вирус может распространяться с огромной скоростью. Речь идет о новом штамме птичьего гриппа H5N8. Вспышки заболевания были обнаружены на птичьих фермах в 46 странах в 2020 году. Возможность мутации вируса и его передачи от птиц к человеку особенно взволновала ученых, сообщает журнал Science.

Первые заболевания птичьим гриппом впервые обнаружили в России у работников фермы в Астраханской области. По мнению китайских исследователей, чтобы предотвратить распространение вируса, необходимо усилить контроль за птицефабриками, рынками и за пернатыми в естественных условиях.

Российские ученые уже высказались о пандемии птичьего гриппа, но здесь требуются исследования и мониторинг ситуации.