Тонул, а друзья не спасли: в Тульской области погиб 7-летний ребенок

Тула, 29 мая. Доследственная проверка обстоятельств гибели 7-летнего мальчика ведется в Тульской области.

Около суток правоохранительные органы искали ребенка после сообщения о его безвестном исчезновении. В результате проведенных мероприятий удалось обнаружить тело мальчика в водохранилище.

Как предполагается, ребенок отправился кататься на велосипеде, поскользнулся на берегу и упал в воду. При этом мальчик не умел плавать. По сведениям ФАН, его пытались вытащить товарищи, с которыми он гулял, но им не хватило сил и умения для спасения.

«По результатам проверки будет принято процессуальное решение. В рамках проверки будут исследованы условия жизни и воспитания ребенка», — сообщает пресс-служба СУСК России по Тульской области.

В настоящий момент проводится проверка, в ходе которой станет ясно, есть ли в гибели ребенка признаки криминального деяния.