Пашинян: Армения ждет отвода ВС Азербайджана от границы

Ереван, 29 мая. Армянская сторона готова отвести солдат и технику от границы с Азербайджаном, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Ереван ожидает аналогичных шагов и от Баку, заметил он. План сопредседателей Минской группы ОБСЕ по деэскалации ситуации на границе двух государств приемлем для Армении, добавил Пашинян. Россия является главным партнером Армении по различным вопросам, относящимся к безопасности. ОДКБ остается основной системой по сохранению мира.

Исполняющий обязанности премьера накануне заявил о готовности решить приграничный спор между Арменией и Азербайджаном мирным способом. Силовые методы не должны быть использованы, выразил он уверенность.