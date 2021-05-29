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КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
12:37
Спорт
Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым
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Пашинян: Армения ждет отвода ВС Азербайджана от границы

Политика
Пашинян: Армения ждет отвода ВС Азербайджана от границы
primeminister.am  /  Аппарат Премьер-министра Республики Армения

Ереван, 29 мая. Армянская сторона готова отвести солдат и технику от границы с Азербайджаном, заявил и. о. премьер-министра Армении Никол Пашинян.

Ереван ожидает аналогичных шагов и от Баку, заметил он. План сопредседателей Минской группы ОБСЕ по деэскалации ситуации на границе двух государств приемлем для Армении, добавил Пашинян. Россия является главным партнером Армении по различным вопросам, относящимся к безопасности. ОДКБ остается основной системой по сохранению мира.

Исполняющий обязанности премьера накануне заявил о готовности решить приграничный спор между Арменией и Азербайджаном мирным способом. Силовые методы не должны быть использованы, выразил он уверенность.

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Армения азербайджан одкб пашинян
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