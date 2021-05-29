В Китае оценили влияние российско-американского саммита на отношения Москвы и Пекина

Пекин, 29 мая. Россия не поменяет свое отношение к Китаю после переговоров президента Владимира Путина и его американского коллеги Джо Байдена. Об этом сообщила китайский экономист Чэнь Вэньлин.

По словам эксперта, предстоящий российско-американский саммит станет важным событием, которое повлияет на ситуации во всем мире. Плюс ко всему Москва и Пекин имеют похожие позиции в отношении ключевых международных вопросов.

«Президент России — опытный политик, он не будет внезапно менять курс под давлением США», — заявила Чэнь Вэньлин.

Она подчеркнула, что предполагаемые попытки Белого дома оказать давление и повлиять на Кремль не изменят линию руководства России.

Россия и Китай ранее пригласили партнеров к сотрудничеству по научной лунной станции.