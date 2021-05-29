Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора

В Румынии очень сильно переживают за Романа Протасевича. Настолько, что высокопоставленная муниципальная чиновница из правящей в стране партии предложила назвать одну из улиц Бухареста его именем. Лично я не вижу к этому никаких препятствий.

Почему? Да потому что в Румынии уже называли улицы именами нацистских преступников. В румынском городе Сату-Маре есть улица кондуктора Йона Антонеску, диктатора Румынии во время Второй мировой войны и близкого друга и союзника Адольфа Гитлера. Но ведь это замечательно, что нацист из Белоруссии удостоился большей чести, чем нацист собственный, румынский, да еще такого ранга!

Вообще, муниципальные чиновники почему-то особенно озабочены арестом белорусского «журналиста». Правда, оказалось, что в Риге инициатива по замене государственного флага на флаг оппозиции исходила не от местного мэра, а от некоего американского дипломата, который и руководил всем этим процессом, но зато всем стало ясно, кто на самом деле является в Латвии властью.

В аэропортах Франции на огромных дисплеях демонстрируют светлый лик Романа Протасевича как честного совестливого журналиста, попавшего в лапы к страшному диктатору. Украинский журналист Цымбалюк, который работает в Москве, в эфире «Эха Москвы» пафосно заявляет, что Протасевич был в Донбассе, но его оружием были «ручка и фотокамера». А уж вся российская оппозиция просто слюнями исходит от истерики, поднятой в защиту Ромы и его подруги Софы Сапеги. Особенно делают упор на то, что Софа — российская гражданка, но я что-то не припомню, чтобы кто-то из них так переживал за других российских граждан, оказавшихся в заключении, например, в США. Виктор Шендерович заявляет, что Рома Протасевич оговорил себя сам под пытками.

«У меня за Романа Протасевича, перехваченного в небе над Белоруссией, просто разрывается сердце», — пишет сотрудница издания «Сноб».

И так на страницах всех оппозиционных изданий, в эфирах «Эха Москвы» и «Дождя». Главное — делать вид, будто не замечаешь, что личико Гюльчатай-Протасевича все-таки приоткрыли, а обнаружилась там картина достаточно стыдная.

ТАСС / STRINGER / EPA

Роман Протасевич оказался неонацистом. Причем, если пользоваться терминологией известного Алексея Н., неонацистом дипломированным. В Белоруссии состоял в националистической организации «Малады Фронт», но даже она оказалась для Романа недостаточно радикальной — он нашел свое место на Украине, когда началась карательная операция украинских властей против Донбасса. Местечко Протасевичу ожидаемо нашлось в подразделении «Азов», которое объединяет тех, кто разделяет неонацистские убеждения.

Про «Азов» совестливые люди стыдливо говорят, что там служат люди «с правыми взглядами», но всем все прекрасно известно. Даже Госдепу США, который запретил оказывать помощь «Азову» именно из-за его неонацистской направленности. Но на самом деле, в этом «Азове» самый настоящий неонацистский full house: вольфсангели, свастики, зигование, ритуальные собрания, очень похожие на таковые в Германии начала 30-х годов XX века. И Роман Протасевич был частью всего этого. Когда говорят, что был журналистом, — врут как сивые мерины. Был боевиком, самым настоящим. И даже убивал, в чем сам и признавался в интервью для одного праворадикального издания. Правда, тогда никто не знал, что это Роман Протасевич, так как он прятался за кличкой, а лицо на фотографии, иллюстрирующей статью, было заретушировано. Но все рассказал телефон Романа, в котором он бережно хранил всю фотоисторию своих похождений в Донбассе. Ручки и фотоаппарата на этих фото у «журналиста» Протасевича не замечено, зато есть автомат Калашникова и даже ручной пулемет.

А само интервью, данное им тогда, — настоящая неонацистская агитка. Он говорит в нем о ненависти к мигрантам, геям — даже интересно, как к этому относятся в толерантной Европе? А никак. Просто не замечают. Вы что, хотите, чтобы в аэропортах Парижа висели фотографии Протасевича в военной форме вместе с цитатами из его интервью? Нет. Там стыдливо и подленько врут.

И мне очень интересно: как борьба за демократию, за пресловутые «общечеловеческие ценности» терпит то, что в рядах «борцов» просто полно таких людей, как Протасевич, чьи взгляды и идеалы со всеми этими ценностями просто несовместимы? Если вы, господа, готовы принимать таких людей и даже облизывать их с ног до головы, то никакие вы не светлоликие борцы за все хорошее, а самые настоящие волки в овечьей шкуре.

Да, политический строй в Белоруссии далек от идеала, а к Александру Лукашенко имеется очень много вопросов. Только вы — гораздо хуже. Потому что прикрываетесь светлыми идеалами, а на самом деле хотите превратить Белоруссию в еще более жестокую диктатуру, да еще с нацистским уклоном. Вы хотите потоптаться на костях Хатыни. И не говорите, что это не так. Если в ваших рядах есть такие Протасевичи, этого вполне достаточно.