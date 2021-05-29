Главные истории любви Александра Абдулова

Статный, красивый, обаятельный и талантливый Александр Абдулов никогда не скрывал своей страсти к симпатичным женщинам. Ловелас не только влюблялся, но и обладал способностью очаровывать представительниц слабого пола. ФАН рассказывает о главных музах секс-символа СССР, которые сыграли немаловажную роль в его жизни.

Карен Андерсон

Наверное, самый секретный и опасный роман у Александра Абдулова был в начале 1970-х с очаровательной американской журналисткой Карен Андерсон. Познакомился актер с ней через приятеля Юрия Тюрина, представившего девушку как очень красивую и интересную особу, которая увлекается театром и нуждается в языковой практике. Симпатичная иностранка жила в дипломатическом корпусе, где ее всегда сопровождала специальная охрана. Карен в Советском Союзе представляла один известный американский банк, поэтому Абдулов попадал под пристальное внимание «компетентных органов». В итоге влюбленные поплатились за американо-советскую романтику: Андерсон выслали из страны, а Абдулов долгие годы не мог выехать за границу.

Кадр из фильма «Бабушки надвое сказали...» /

Татьяна Лейбель

Знаменитая белокурая танцовщица «Москонцерта» Татьяна Лейбель стала первой большой любовью Абдулова. Познакомились молодые люди в 1975 году на вечеринке у общих друзей и сразу увлеклись друг другом. Идеальной парой восхищалась вся Москва, но все хорошее когда-нибудь заканчивается. После аборта Лейбель, на котором настоял Абдулов, у пары начался кризис в отношениях. Отдушиной Александра в то время стала известная актриса — красавица Ирина Алферова. Когда Лейбель поняла, что ее возлюбленный всерьез увлекся другой, то решила уйти из жизни Александра навсегда.

Global Look Press / Igor Gnevashev/Russian Look

Ирина Алферова

Александр Абдулов и Ирина Алферова считались самой красивой парой советского кино. В отношения с Абдуловым Алферова входила с багажом негативного опыта: позади у Ирины были неустроенность в жизни и неудачный брак. Кроме того, артистка была еще и одинокой молодой мамой, но влюбившегося артиста это не остановило. Поначалу Алферова не хотела никаких отношений, но Абдулов не отступал — одаривал будущую супругу цветами и носил на руках, хотя еще состоял в отношениях с Лейбель. Через некоторое время актер сделал возлюбленной предложение, пара обвенчалась. Через 17 лет брак, казалось бы, идеальных супругов дал трещину, Ирина и Александр развелись. Спустя много лет Алферова призналась, что была в курсе многочисленных любовных похождений супруга, но закрывала глаза на эти интрижки. Женщина прощала измены, но стерпеть отсутствие душевной близости не смогла. В один момент она собрала вещи и ушла от неверного мужа вместе с дочерью. Абдулов, по воспоминаниям друзей, очень переживал, но больше к бывшей супруге не наведывался. Актер был слишком гордым человеком, чтобы обсуждать с любимой их разрыв. Даже через много лет их всегда тянуло друг к другу, они снимались вместе в кино.

Галина Лобанова

В 1994 году во время круиза на теплоходе «Федор Шаляпин» Александр Абдулов обратил внимание на молодую миловидную Галину Лобанову. Перед чарами актера не устояла и она. Заслуженный артист РФ и симпатичная блондинка стали много времени проводить вместе. Завязались романтические отношения. Любовь Александра была серьезна — он перевез девушку из Ростова в Москву и прожил с ней восемь лет. Лобанова очень хотела стать законной женой артиста, но Абдулов, несмотря на долгие отношения, так и не сделал ей долгожданного предложения. Настойчивость девушки стала главной причиной их расставания. После разрыва Лобанова уехала в США и вышла замуж.

Prt Scr youtube.com / Alexander6900909

Юлия Мешина

Спустя 13 лет после развода с первой гражданской женой Ириной Алферовой Абдулов решился на второй брак. Его избранницей стала юрист Юлия Мешина, которая была младше актера на 22 года. Когда Александр и Юлия начали встречаться, женщина состояла в браке с бизнесменом Александром Игнатенко, но Абдулову это не помешало. За год до смерти артист впервые стал отцом — в марте 2007 года Юлия в законном браке родила дочь Женю.

Global Look Press / Tatiana Morozova/Russian Look

Ранее Федеральное агентство новостей писало, что Александр Абдулов пытался покончить с собой из-за несчастной любви. Друзья легендарного актера рассказали, что он собирался свести счеты с жизнью из-за девушки, но в страшный момент его спасли однокурсники по театральному училищу.