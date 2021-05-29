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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:20
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КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
12:37
Спорт
Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым
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Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию

Политика
Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Минск, 29 мая. Президент России Владимир Путин одной фразой в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко перечеркнул планы Запада против Минска. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант.

По мнению эксперта, Запад давлением на Белоруссию по борту Ryanair и Роману Протасевичу пытается «убрать» страну из союзников России. Геополитические визави Москвы хотят выставить Минск «изгоем» на уровне КНДР и «страной-террористом». Западные страны ставят перед РФ вопрос, хочет ли она «вписаться» за такое государство с риском новых санкций. Главной целью этого является разлад в Союзном государстве с последующим «ударом в самое сердце», считает Дзермант.

Однако Путин на встрече с Лукашенко в Сочи 28 мая перечеркнул все попытки Запада рассорить Россию с Белоруссией. Политолог считает ключевым для понимания ситуации главный неформальный эпизод публичной части переговоров, когда лидер РФ предложил гостю воспользоваться хорошей погодой на российском юге и искупаться в местном море.

«Это ключевое, что я услышал. Когда встретились два президента, Путин и Лукашенко, Владимир Владимирович говорит: да, ситуация сложная, Александр Григорьевич, давайте искупаемся в Сочи. Это уровень общения друзей, союзников, которые знают все обо всех и не позволят себя разыграть, устроить какую-то провокацию», — сказал Дзермант.

Усилия Запада по отрыву Белоруссии от России приведут к обратному результату, уверен политолог. В условиях внешнего давления белорусы окончательно понимают необходимость более углубленной и реальной интеграции с РФ, без которой страна обречена на уничтожение. Дзермант признает наличие определенных проблем между Москвой и Минском, но эксперт уверен в способности сторон прийти к компромиссу.

«Наступил момент истины. И мы будем с Россией. Найдем формы объединения, прежде всего в военной сфере, так, что на Западе полетят зубы. Это будет тонкая, настоящая форма интеграции. Наш лидер Лукашенко увидел, что у нас нет иного будущего, кроме как вместе с Россией. РФ — восходящая звезда, будущий мировой лидер. Да, есть проблемы. Но мы их решим», — заявил Дзермант на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Напомним, Путин и Лукашенко не делали заявлений для прессы после пятичасовых переговоров в Сочи. Ранее ФАН узнал у экспертов главные темы переговоров российского и белорусского лидеров на фоне напряженности вокруг Минска.

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Все новости / Политика / Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию
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