Путин одной фразой в адрес Лукашенко перечеркнул планы Запада на Белоруссию

Минск, 29 мая. Президент России Владимир Путин одной фразой в адрес белорусского лидера Александра Лукашенко перечеркнул планы Запада против Минска. Об этом заявил политолог Алексей Дзермант.

По мнению эксперта, Запад давлением на Белоруссию по борту Ryanair и Роману Протасевичу пытается «убрать» страну из союзников России. Геополитические визави Москвы хотят выставить Минск «изгоем» на уровне КНДР и «страной-террористом». Западные страны ставят перед РФ вопрос, хочет ли она «вписаться» за такое государство с риском новых санкций. Главной целью этого является разлад в Союзном государстве с последующим «ударом в самое сердце», считает Дзермант.

Однако Путин на встрече с Лукашенко в Сочи 28 мая перечеркнул все попытки Запада рассорить Россию с Белоруссией. Политолог считает ключевым для понимания ситуации главный неформальный эпизод публичной части переговоров, когда лидер РФ предложил гостю воспользоваться хорошей погодой на российском юге и искупаться в местном море.

«Это ключевое, что я услышал. Когда встретились два президента, Путин и Лукашенко, Владимир Владимирович говорит: да, ситуация сложная, Александр Григорьевич, давайте искупаемся в Сочи. Это уровень общения друзей, союзников, которые знают все обо всех и не позволят себя разыграть, устроить какую-то провокацию», — сказал Дзермант.

Усилия Запада по отрыву Белоруссии от России приведут к обратному результату, уверен политолог. В условиях внешнего давления белорусы окончательно понимают необходимость более углубленной и реальной интеграции с РФ, без которой страна обречена на уничтожение. Дзермант признает наличие определенных проблем между Москвой и Минском, но эксперт уверен в способности сторон прийти к компромиссу.

«Наступил момент истины. И мы будем с Россией. Найдем формы объединения, прежде всего в военной сфере, так, что на Западе полетят зубы. Это будет тонкая, настоящая форма интеграции. Наш лидер Лукашенко увидел, что у нас нет иного будущего, кроме как вместе с Россией. РФ — восходящая звезда, будущий мировой лидер. Да, есть проблемы. Но мы их решим», — заявил Дзермант на YouTube-канале «Соловьев LIVE».

Напомним, Путин и Лукашенко не делали заявлений для прессы после пятичасовых переговоров в Сочи. Ранее ФАН узнал у экспертов главные темы переговоров российского и белорусского лидеров на фоне напряженности вокруг Минска.