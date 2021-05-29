Возобновлены перелеты из Парижа в Москву

Париж, 29 мая. Французская авиакомпания Air France возобновила перелеты из Парижа в Москву и в обратном направлении.

Перерыв длился три дня, напомнил источник в службах парижского аэропорта Руасси — Шарль де Голль, отмечает ТАСС. Рейсы из Парижа в Москву и в обратном направлении не выполнялись в среду, четверг и пятницу. Их отменили по техническим причинам.

Предполагалось, что отмененные рейсы проследуют в обход воздушного пространства Белоруссии. Пассажирам рекомендуется следить за обновлениями на официальном сайте перевозчика.