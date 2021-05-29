Папа и сын задержаны в Ленобласти после стрельбы в ребенка

Санкт-Петербург, 29 мая. Сотрудники полиции установили личности двух жителей Кингисеппа, которые могут быть причастны к преступлению против десятилетнего ребенка. Мальчику потребовалась операция.

Инцидент произошел 4 апреля. Ребенок находился на детской площадке возле дома на улице Октябрьской, где и получил огнестрельное ранение в шею.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статьям о хулиганстве и покушении на убийство. Задержаны местные жители: отец и сын. У них в доме обнаружены пистолет и патроны.

На детской площадке в Сочи произошел конфликт между мужчинами. Один из них применил пистолет, сообщал ФАН.