Объявлена дата премьеры нового кроссовера Toyota

Токио, 29 мая. Японский автопроизводитель Toyota раскрыл дату официальной премьеры своей новой модели.

Публика увидит новинку 2 июня текущего года. Об этом стало известно из описания тизерного ролика, который компания разместила на YouTube. Производитель предоставил мало информации тем, кто ожидает презентацию машины, не разглашается даже название этой модели.

«Будьте готовы к новому взгляду на знакомое лицо», — подогревают интерес своей разработке в Toyota.

Эксперты строят догадки о возможных вариантах. В частности, предполагают, что компания представит обновленную Corolla Cross. Считается, что автомобиль будет предназначаться для рынков США и Канады.

Toyota ранее впервые выпустила водородный болид, который был собран на основе Corolla Sport.