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13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
12:37
Спорт
Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым
Все новости

Объявлена дата премьеры нового кроссовера Toyota

Экономика
Объявлена дата премьеры нового кроссовера Toyota
Prt Scr youtube.com  /  Carscoops

Токио, 29 мая. Японский автопроизводитель Toyota раскрыл дату официальной премьеры своей новой модели.

Публика увидит новинку 2 июня текущего года. Об этом стало известно из описания тизерного ролика, который компания разместила на YouTube. Производитель предоставил мало информации тем, кто ожидает презентацию машины, не разглашается даже название этой модели.

«Будьте готовы к новому взгляду на знакомое лицо», — подогревают интерес своей разработке в Toyota.

Эксперты строят догадки о возможных вариантах. В частности, предполагают, что компания представит обновленную Corolla Cross. Считается, что автомобиль будет предназначаться для рынков США и Канады.

Toyota ранее впервые выпустила водородный болид, который был собран на основе Corolla Sport.

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toyota автомобили авторынок
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