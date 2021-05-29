Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов

Пермь, 29 мая. Гигантские тараканы атаковали квартиры в одном из домов на улице Репина. Пермяки не могут своими силами избавиться от неприятных «гостей».

Жильцы констатировали, что тараканы добрались и до верхних этажей. Огромные темные насекомые лезут из вентиляционных отверстий и из раковин. Маленькие дети очень напуганы. Люди считают, что тараканы плодятся на чердаке и в подвале.

Граждане обращались в управляющую компанию с просьбой провести масштабное уничтожение «гостей». Обращения людей не получают должной реакции.

В Саратове тараканы облюбовали продуктовый магазин. Горожанка написала в соцсетях, что насекомые ползают по кондитерским изделиям и хлебу, сообщал ФАН.