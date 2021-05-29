«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»

Киев, 29 мая. Заинтересованные в блокировке строительства «Северного потока — 2» стороны должны объединить усилия и не допустить снятия действующих санкций с проекта, заявил «Нафтогаз Украины».

Руководство украинской компании по работе с нефтью и природным газом обратилось в органы государственной власти, а также к общественникам и экспертам. В публичном заявлении говорится об опасности возникновения новых угроз из-за решения главы Белого дома Джозефа Байдена отказаться от санкций против оператора «Северного потока — 2».

«(«Нафтогаз» призывает. — Прим. ФАН) стратегических партнеров и все заинтересованные стороны не допустить снятия санкций США с проекта Nord Stream 2», — сказано в заявлении компании.

Ранее в МИД Украины назвали Вашингтон единственным, кто может с помощью сильной и уверенной руки остановить реализацию проекта. Однако после заявления Байдена о контрпродуктивности новых санкций в отношении трубопровода надежды Киева продолжают угасать.