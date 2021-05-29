Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников

Москва, 29 мая. Программа туристического кешбэка для студентов и школьников в России заработает с 1 июля, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Речь идет о молодых россиянах, участвующих в конкурсах от АНО «Россия — страна возможностей». Планируется выделить на эту программу 2 млрд рублей, ее механизм будет действовать по аналогии с существующим, сообщила Догузова в ходе пресс-конференции, посвященной запуску чартерных программ на остров Сахалин.

В послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин призвал поощрить студентов, которые проявили себя в олимпиадах, молодежных творческих инициативах, проектах платформы «Россия — страна возможностей». Он предложил сделать это с помощью льготных туристических путевок на летние каникулы.

Ростуризм разъяснил, что приобрести туры можно будет на платформе мирпутешествий.рф с оплатой картой «Мир». Кешбэк в размере не менее 50% будет автоматически зачислен на карту.

Директор Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков ранее рассказал о детском отдыхе в системе туроператоров РФ.