Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»

Москва, 29 мая. Солистка «Ночных снайперов» Диана Арбенина приняла участие в вокальном квесте «Я вижу твой голос». Судя по реакции артистки, она не ожидала, что шоу окажется настолько трудным.

В новом выпуске шоу «Я вижу твой голос» свою музыкальную интуицию проверили Диана Арбенина, Максим Леонидов и Андрей Малахов. Звезды должны были разоблачить лжевокалистов и определить, кто из участников проекта является профессиональным певцом.

Перед Арбениной и ее коллегами предстали студентка, сбежавшая невеста, ассистентка иллюзиониста, художник граффити, модель и бас-гитарист. Артисты приступили к расследованию, однако быстро зашли в тупик. Даже подсказки, которые давал ведущий шоу, сбили звездных экспертов.

Судя по эмоциональной реакции солистки «Ночных снайперов», она не ожидала, что столкнется с подобными трудностями. Казалось бы, Арбенина провела столько лет в музыкальной индустрии, поэтому должна без труда распознать настоящих вокалистов. Однако певица была по-настоящему растеряна. В какой-то момент, перебирая возможные версии, артистка вступила в настоящий спор с Леонидовым и Малаховым. На эмоциях Арбенина даже немного поругалась с коллегами.

«Вы наотберете, а мне потом в конце расхлебывать, поэтому давайте теперь серьезно!» — обратилась звезда к экспертам.

Одним из первых экспертов шоу «Я вижу твой голос» стал Филипп Киркоров. По его словам, программа очень похожа на песенный конкурс «Евровидение»: по сцене, по красоте декораций, по атмосфере куража, угадаешь или не угадаешь, попадешь или не попадешь.