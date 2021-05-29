Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ

Москва, 29 мая. Ростуризм предложил разработать международные стандарты для путешествий по Арктике. Сейчас в этой зоне нет такой системы.

Россия могла бы первой в мире разработать международные стандарты, касающиеся путешествий по Арктике, заявила врио начальника управления государственных туристических проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова. Ранее этот федеральный орган представил новые национальные стандарты для арктического туризма.

Совфед считает крайне важным сохранить природу в Арктике. Такой вопрос обсуждался в рамках IX Невского международного экологического конгресса.