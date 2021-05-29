СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области

Омск, 29 мая. Информация о нападении на телевизионщиков в селе Покровка заинтересовала Следственный комитет. Ведомство инициировало проверку.

Журналисты приехали в сельскую местность, чтобы снять сюжет о депутате и его жене. Супруга политика обвиняется в действиях сексуального характера. Речь шла о съемках эротического видео с подростками. Кадры потом публиковались в соцсети, сообщал ФАН.

Во время съемки сюжета на журналистов напала группа мужчин. Предположительно, они являются родней депутата и его жены. Злоумышленники угрожали телевизионщикам расправой и активно пускали в ход руки.