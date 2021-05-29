МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами

Москва, 29 мая. Суверенитет России над Южными Курилами неоспорим, заявили в МИД страны, комментируя статью японского издания якобы о готовности СССР «отказаться» от островов в пользу Токио.

В российском министерстве заявили, что изучением материалов прошлых лет должны заниматься историки. Это также касается каких-то частных мнений или оценок предположительного характера.

Представители ведомства напомнили, что советское руководство и власти России всегда придерживались единого мнения по вопросу Южных Курил. Острова стали частью страны по результатам Второй мировой войны, и суверенитет РФ над ними неоспорим, сказали дипломаты в интервью РИА Новости.

Генерал Сергей Липовой ранее объяснил, чем для японцев обернется попытка захвата Курил.