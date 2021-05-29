Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии

Вена, 29 мая. Авиакомпания Austrian Airlines получила разрешение РФ на осуществление рейса из Вены в Москву.

Власти РФ разрешили воздушным судам австрийской фирмы Austrian Airlines перемещаться по альтернативному маршруту, который не пересекает воздушное пространство Белоруссии.

Austrian Airlines ранее решила прекратить рейсы над республикой после инцидента с экстренной посадкой ирландского самолета в Минске. Воздушное судно Ryanair приземлилось в белорусском аэропорту из-за поступившей информации о минировании, которая впоследствии не подтвердилась.