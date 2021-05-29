Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора

Новосибирск, 29 мая. Инспектора ДПС могут привлечь к ответственности за выстрел в молодого человека, пытавшегося предотвратить задержание друга.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий возбудили против инспектора ДПС, выстрелившего в 19-летнего гражданина при задержании, сообщает источник ФАН. Пострадавший получил ранение головы.

Инцидент произошел после погони за иномаркой. Силовики смогли задержать предполагаемого водителя, однако за него вступился приятель. Во время борьбы полицейский непроизвольно выстрелил в молодого человека из табельного оружия, писал ФАН.