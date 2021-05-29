NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»

Вашингтон, 29 мая. Соединенные Штаты, как и многие другие страны, увеличили темпы подготовки стратегии борьбы за Арктический регион, отмечает американский аналитик Крис Осборн.

В своем материале для издания The National Interest он указал, что Вашингтон уже не раз за последнее время переписал свои планы по противостоянию с Россией за Арктику. Из слов обозревателя следует, что «никто не хочет устраивать стрельбу рядом с белыми медведями и пингвинами», однако Пентагон обеспокоен возможностями, которые получат некоторые государства из-за таяния льдов.

«Россия построила военные базы в Арктике, а также провела множество тренировочных операций в этом регионе, серию маневров, которые спровоцировали США на значительное усиление активности», — написал Осборн.

Он отметил, что в данный момент Соединенные Штаты, в частности ВМС страны, призвали специалистов и инженеров разработать системы вооружения, которые будут устойчивы к арктическому климату.

Ранее стало известно, что интенсивность пограничной службы в Арктике увеличилась на фоне активизации экономической деятельности России в данном регионе.

Помимо этого, сайт 360tv.ru передавал, что Минобороны РФ построило в Арктике первую взлетно-посадочную полосу для всех типов самолетов.