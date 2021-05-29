Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году

Москва, 29 мая. Сразу два спутника «Ресурс-П» выведут на орбиту Земли в 2022 году, сообщил замдиректора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко.

Планами по выводу новых спутников на земную орбиту с изданием «Русский космос» поделился заместитель директора департамента навигационных космических систем Роскосмоса Валерий Заичко. По его словам, в этом году в космос отправят новые аппараты «Метеора» — «Обзор-Р» и «Кондор-ФКА».

«В текущем году предполагается запуск «Метеора-2.3», а в 2022 году — двух очередных «Ресурсов-П»», — сказал Заичко в интервью журналу «Русский космос».

По словам замдиректора департамента, в корпорации также конструируют спутники нового поколения для дистанционного зондирования Земли — «Канопус-ВО». Их отличает пятикратно увеличенная полоса обзора по сравнению с моделями предыдущих поколений.

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