Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами

Парламент Колумбии отказался отправлять в отставку министра обороны Диего Молано. 31 сенатор проголосовал за вынесение вотума недоверия министру — но 69 были против. Президент Иван Дуке пока может вздохнуть спокойно — очередной виток политического кризиса преодолен. У него есть все возможности, чтобы развернуть этот локальный успех в стратегическую победу и выйти из политического кризиса, который уже месяц сотрясает Колумбию.

Автор Telegram-канала «Пиночет печет печенье» рассказывает о поражении политической оппозиции колумбийскому президенту Ивану Дуке, у которого появляется шанс относительно быстро покончить с протестами, но остается мало шансов быть переизбранным в 2022 году.

С внешней точки зрения, политическая ситуация выглядела для властей убийственно — оппозиции удалось протащить в парламент вопрос о вынесении вотума недоверия главному силовику страны.

«Жертвы отправляют письмо в Конгресс, в котором говорится, что они будут публично следить за голосованием о вотуме недоверия министру обороны Диего Молано», — написал у себя в Twitter оппозиционный сенатор-социалист Иван Сепеда.

Víctimas envían carta al Congreso contando que harán veeduría pública de la votación de moción de censura contra el Ministro de Defensa Diego Molano https://t.co/KMYwXRj63T — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 27, 2021

Но то, что выглядело эффектно в социальных сетях, на деле обернулось поражением парламентской оппозиции. Ей не просто не удалось отправить министра в отставку — у нее не было для этого никаких возможностей. Зато она смогла мобилизовать своих сторонников и сделать задел для выборов президента 2022 года.

Парламентское поражение

27 мая колумбийская оппозиция провалила свой, пожалуй, на сегодняшний момент самый верный шанс похоронить правительство Ивана Дуке — отправить в отставку его министра обороны Диего Молано. Министр выступал за жесткое подавление протестов, которые бушуют в Колумбии уже месяц. Во время слушания дела о своей отставке в парламенте он защищал любые действия полицейских.

Continúo escuchando con atención a los Representantes a la Cámara en sesión plenaria. Anoche expuse ante el Senado, con evidencias, cómo este Gobierno y la Fuerza Pública protegen la manifestación pacífica y los derechos ciudadanos. Hoy haré lo propio en este honorable recinto. pic.twitter.com/8YMVvbMRYM — Diego Molano Aponte (@Diego_Molano) May 25, 2021

Даже инциденты, которые были сопряжены с сексуальным насилием и повлекли за собой гибель протестующих.

Señor ministro @Diego_Molano le tengo 50 razones para que se vaya porque no puede ser que en Colombia los derechos humanos sirvan para que algunos de ustedes se limpien las botas #FueraMolano pic.twitter.com/CtBCRpXb61 — Katherine Miranda (@MirandaBogota) May 25, 2021

В обеих палатах колумбийского парламента у правительственной коалиции неустойчивое преимущество. В Сенате — 51 место из 108, в Палате представителей — 83 места из 172. В общем, оппозиции стоило попытаться, — но она не смогла заручиться поддержкой большинства.

Означает это одно — президенту Дуке и его внутренней политике, включая его действия по подавлению оппозиционных протестов, политические верхи Колумбии выразили полное одобрение.

Федеральное агентство новостей /

Возможно, их напугало, что отставка министра Молано означало углубление политического кризиса, который бы угробил экономику страны, и без того не самую передовую в регионе. Может быть, их напугало усиление левой оппозиции, к которой правые и центр не испытывают никаких добрых чувств. А может — то, что само решение создало бы опасный прецедент, — если бы министра обороны убрали после критики его действий по разгону демонстраций.

Учитывая особенности поведения колумбийской полиции, для которой характерно крайне жесткое отношение к демонстрантам, в отставку после такого можно было бы отправлять каждого нового главу Минобороны. Характерно, что один из предшественников Молано — Гильермо Ботеро — ушел в отставку 6 ноября 2019 года не из-за разгона демонстраций в стране и плохой борьбы с картелями, а из-за мошенничества со статистикой falsos positivos — случаев убийств мирных жителей под видом антиправительственных элементов, вранья в отчетах перед ООН и попыток армии скрыть убийство бывшего боевика «Армии национального освобождения» (ELN) Димара Торреса.

Сейчас повод для отставки сочли незначительным. Партийные ряды скрепили, власть удержали и таким образом у Дуке появилось самое главное — пространство для маневра.

Перемены на политическом фронте

Президент во время встречи с объединениями предпринимателей 27 мая анонсировал налоговую реформу в версии 2.0. По его словам, она не затронет наименее бедные слои колумбийцев и средний класс. Размер новых поступлений предполагается в два раза меньше предыдущего — 3,7 миллиарда долларов. Зато владельцы крупных состояний и недвижимости будут обложены дополнительными налогами. Не исключено повышение косвенных налогов, но о них пока не говорят.

Федеральное агентство новостей /

Параллельно в Вашингтоне идут переговоры между предпринимателями двух стран в рамках Американо-колумбийской торговой палаты. Колумбийцы настаивают на экономической помощи, так как из-за блокады порта Буэнавентура прервана доставка грузов на юге и западе Колумбии из-за чего сложилась опасная экономическая ситуация. Это может повлечь за собой дальнейшее ухудшение экономической ситуации, и как следствие, затягивание политического кризиса.

Дуке очень нужны деньги для подъема экономики Колумбии. И теперь он в выигрышной позиции — его противники слабы в парламенте; его кабинет, после успешного голосования по Молано, консолидирован. Деньги у США просит не «хромая утка», а лидер, который сумел удержаться в тот момент, когда, казалось, все обернулось против него.

Внешняя политика в эпоху кризиса

Еще до голосования в Сенате большинство экспертов говорили, что оппозиции не набрать больше 35-38 голосов. И по большому счету, парламентская трибуна нужна была социалистам, чтобы публично заявить об ошибках и преступлениях властей. Если это и сработало на публику, то на большинство депутатов не произвело особого впечатления.

Реакция Дуке на все это очень показательна. Например, он 24 мая записал видеообращение для Иберо-Американского форума в Кито, где обсуждались проблемы «авторитаризма». Привычным образом колумбийский президент заклеймил власти Венесуэлы как «угрозу стабильности» для всего региона и «авторитарную диктатуру». Дуке в очередной раз сделал однозначный намек, что неплохо бы более активно бороться с Каракасом.

Его поддержал ультраправый венесуэльский оппозиционер Леопольдо Лопес, присутствовавший на форуме как личный гость нового эквадорского президента Гильермо Лассо.

«Мы еще раз благодарим президента Лассо за приглашение присутствовать на его инаугурации. И, прежде всего, мы благодарим вас за вашу солидарность и поддержку делу свободы и демократии в Венесуэле», — написал Лопес в Twitter.

Agradecemos una vez más al Presidente Lasso la invitación que nos hizo para estar presentes en su toma de posesión.



Y sobretodo, le agradecemos su solidaridad y apoyo con la causa de la libertad y la democracia en Venezuela. https://t.co/l8uEZ8gtZc — Leopoldo López (@leopoldolopez) May 25, 2021

Лассо и кандидат на пост президента Перу от ультраправых сил Кейко Фухимори также поддержали Дуке.

Global Look Press / El Comercio / ZUMAPRESS.com

Однако одно дело, когда ты уверен в том, что в будущем еще покажешь, «почем фунт демократического лиха» ненавистным «чавистам», и совсем другое — когда это надо продемонстрировать в Вашингтоне. В парламенте Колумбии депутаты показали, что они одобряют политику Дуке. И это дополнительные козыри на переговорах в США.

Особенно для главы колумбийского МИД Марты Рамирес, которая 27 мая в Вашингтоне встретилась с директором Human Rights Watch. Тот, конечно же, сразу выкатил предложение о реформе полиции — особенно спецназа ESMAD — «в духе соблюдения прав человека» и с привлечением экспертов Межамериканской комиссии по правам человека (IACHR), и осудил вандализм и жестокость с обеих сторон. Однако есть тонкость — в нынешней ситуации даже если колумбийские власти примутся за реформы, им ничто теперь не может помешать их затягивать. Как показывает опыт «выполнения» разнообразных пунктов соглашения о перемирии с «Революционными вооруженными силами Колумбии» (FARC), власти могут откладывать соблюдение договоренностей на десятилетия.

Укрепилось положение Дуке и на переговорах с забастовочным комитетом. Теперь понятно, что внутреннюю политику президента поменять не удастся. Протесты так и будут жестоко подавляться. В ситуации локального успеха властей, отстоявших своего министра, упорство забастовщиков будет трактоваться не в их пользу. Мол, затягивают переговоры, ситуация в стране становится все хуже и хуже, трассы перекрывают, города задыхаются в блокаде — выгодней будет договориться на умеренных условиях. И это же будет выгодно колумбийским властям.

Оставшихся уличных радикалов додавят полиция и спецназ ESMAD, не обращая внимания на возмущение левой оппозиции. Это еще аукнется властям во время президентских выборов в 2022 году, на которых кандидат от левых имеет все шансы победить.

Сами же колумбийцы останутся один на один с половинчатыми реформами, высоким уровнем бедности и в результате этого — гарантированными в будущем массовыми бунтами. Просто подавлять их будут другие люди.