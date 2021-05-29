Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко

Киев, 29 мая. Украинский МИД подготовил список сторонников президента Белоруссии Александра Лукашенко, в отношении которых Киев может ввести санкции, заявил замглавы ведомства Евгений Енин.

По словам дипломата, украинская сторона всегда была солидарна с действиями Евросоюза и других международных партнеров в отношении Минска после начала белорусских протестов.

«И МИД Украины подготовил соответствующий санкционный пакет, который передан на рассмотрение СНБО», — сообщил замминистра на телевидении.

Он добавил, что внешнеполитическое ведомство Украины рассчитывает на оперативное рассмотрение санкционного пакета, после чего указ о введении ограничений утвердит президент.

Временный поверенный в делах Украины ранее получил ноту протеста от МИД России.