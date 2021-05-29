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11:48
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Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
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Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье

Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 мая. Первых победителей всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» определили на специализированном полигоне в Московской области.

Согласно информации, в соревнованиях задействованы свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы четырех военных округов, трех военных флотов ТОФ, СФ, БФ, Воздушно-десантных войск (ВДВ), Воздушно-космических сил (ВКС), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Росгвардии. Также в конкурсе приняли участие военные автомобилисты центра контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожского учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны РФ. Об этом информируют в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Первое место в индивидуальной гонке в категории легковых автомобилей 4х4 занял прапорщик Максим Евдокимов (ВДВ), второе место завоевал с-т Александр Суворов (ЦВО), и третье место досталось с-т Михаилу Носову (СФ).

Первое место в категории грузовых автомобилей 4х4 завоевал прапорщик Роман Филиппов (АБ МО), второе место занял сержант Анзор Плиев (ЮВО) и третье досталось Фидаилу Миндиахметову (ЦВО).

Первое место в категории грузовых автомобилей 6х6 занял старший прапорщик Олег Ефремов (АБ МО), второе место досталось прапорщику Илье Михалеву (ЦВО), и третье место завоевал старшина Олег Бондарюк (12 ГУМО).

Ранее саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и Ленобласти за май.

В Минобороны РФ рассказали о создании автомобильных войск в России, передает сайт 360tv.ru.

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