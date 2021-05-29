Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье

Москва, 29 мая. Первых победителей всеармейского этапа конкурса «Мастера автобронетанковой техники» определили на специализированном полигоне в Московской области.

Согласно информации, в соревнованиях задействованы свыше 300 военных автомобилистов и специалистов автобронетанковой службы четырех военных округов, трех военных флотов ТОФ, СФ, БФ, Воздушно-десантных войск (ВДВ), Воздушно-космических сил (ВКС), Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) и Росгвардии. Также в конкурсе приняли участие военные автомобилисты центра контраварийной подготовки ВС РФ, Острогожского учебного центра подготовки младших специалистов автобронетанковой службы и автомобильной базы Минобороны РФ. Об этом информируют в пресс-службе Западного военного округа (ЗВО).

Первое место в индивидуальной гонке в категории легковых автомобилей 4х4 занял прапорщик Максим Евдокимов (ВДВ), второе место завоевал с-т Александр Суворов (ЦВО), и третье место досталось с-т Михаилу Носову (СФ).

Первое место в категории грузовых автомобилей 4х4 завоевал прапорщик Роман Филиппов (АБ МО), второе место занял сержант Анзор Плиев (ЮВО) и третье досталось Фидаилу Миндиахметову (ЦВО).

Первое место в категории грузовых автомобилей 6х6 занял старший прапорщик Олег Ефремов (АБ МО), второе место досталось прапорщику Илье Михалеву (ЦВО), и третье место завоевал старшина Олег Бондарюк (12 ГУМО).

Ранее саперы ЗВО разминировали более 200 боеприпасов на территории Петербурга и Ленобласти за май.

В Минобороны РФ рассказали о создании автомобильных войск в России, передает сайт 360tv.ru.