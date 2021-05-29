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Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
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Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:32
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
wikipedia.org  /  Fitiss / CC3

Москва, 29 мая. При смешанной динамике «фишек» из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели индекс Мосбиржи впервые дошел до отметки 3750 пунктов.

После пикового утра 28 мая показатель откатился в район 3730 пунктов. Более глубокой коррекции препятствовали позитивные внешние сигналы. По итогам торгов индекс торговой площадки снизился на 0,2% — до 3730,55 пункта, что стало максимумом сессии. Индекс РТС вырос на 0,01% — до 1603,79 пункта. Динамика цен «голубых фишек» оказалась смешанной — в пределах 3,5%. В течение недели индексы Мосбиржи и РТС прибавили 1,9–2,2%. Курс доллара в ходе торгов подешевел на 21 копейку и составил 73,26 рубля за денежную единицу, а за неделю валюта потеряла 34 копейки.

Снизились цены на акции «Аэрофлота» (-2,4%), Polymetal (-1,8%), Сбербанка (-1,3%) ВТБ (-1%) и «Лукойла» (-0,7%). Подорожали акции АФК «Система» (на 3,5%), «Татнефти» (на 1,6%), «РусГидро» (на 1,6%) и «Норникеля» (на 0,8%).

Предыдущее рекордное значение рублевого индекса Мосбиржи было зафиксировано в ходе сессии в среду. Показатель достиг отметки 3717,33 пункта.

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Все новости / Экономика / Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
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