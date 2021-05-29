Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом

Москва, 29 мая. При смешанной динамике «фишек» из-за выборочной фиксации прибыли игроками в конце недели индекс Мосбиржи впервые дошел до отметки 3750 пунктов.

После пикового утра 28 мая показатель откатился в район 3730 пунктов. Более глубокой коррекции препятствовали позитивные внешние сигналы. По итогам торгов индекс торговой площадки снизился на 0,2% — до 3730,55 пункта, что стало максимумом сессии. Индекс РТС вырос на 0,01% — до 1603,79 пункта. Динамика цен «голубых фишек» оказалась смешанной — в пределах 3,5%. В течение недели индексы Мосбиржи и РТС прибавили 1,9–2,2%. Курс доллара в ходе торгов подешевел на 21 копейку и составил 73,26 рубля за денежную единицу, а за неделю валюта потеряла 34 копейки.

Снизились цены на акции «Аэрофлота» (-2,4%), Polymetal (-1,8%), Сбербанка (-1,3%) ВТБ (-1%) и «Лукойла» (-0,7%). Подорожали акции АФК «Система» (на 3,5%), «Татнефти» (на 1,6%), «РусГидро» (на 1,6%) и «Норникеля» (на 0,8%).

Предыдущее рекордное значение рублевого индекса Мосбиржи было зафиксировано в ходе сессии в среду. Показатель достиг отметки 3717,33 пункта.