Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов

Санкт-Петербург, 29 мая. Всенародному любимцу, советскому секс-символу Александру Абдулову 29 мая могло бы исполниться 68 лет. Фильмы, в которых играл актер, сразу становились культовыми, а его личная жизнь всегда волновала общество.

Коллега Абдулова по съемочной площадке фильма «Артистка» 2007 года, актер Дмитрий Певцов в беседе с ФАН рассказал о совместной работе с Александром Абдуловым.

«Мы работали с Александром Гавриловичем Абдуловым в одном театре, но никогда не дружили домами. Могу сказать одно: он был блистательный, абсолютно неудержимый и хулиганский. Ему всегда не хватало возможностей для реализации своей потрясающей энергии. Он был великий подвижник, огромному количеству человек помог. Многих он спас и выручил в разных вопросах, в том числе в бытовых и денежных. Он блистательный русский артист, царство ему небесное», — сказал собеседник агентства.

Напомним, что Александр Абдулов скончался от рака легких 3 января 2008 года. Последние дни своей жизни он провел в Центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. О том, что его дни сочтены, он узнал в 54 года: ему диагностировали четвертую стадию рака легких. Это последний этап, на котором заболевание не поддается лечению.

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