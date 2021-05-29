Побывавший в Крыму немец рассказал неудобную для СМИ Германии правду о полуострове

В Симферополе на пресс-конференции «Крым: международные отношения через культуру и спорт» хоккеисты из Германии поделились впечатлениями от полуострова и рассказали, что думают о российском регионе в их стране.

Во время посещения республики иностранная делегация смогла пообщаться с крымчанами, познакомиться с местными красотами и достопримечательностями и сыграть в футбол со сборной Госсовета республики.

«Немцы проиграли. Не знаю, к сожалению или к счастью, но они сказали, что не важно, кто выиграл, важно, что этот матч вообще состоялся», — отметил председатель комитета парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Нападающий хоккейного клуба Geronimo Stars, тренер по хоккею Виктор Триппел рассказывает, что приезжает в Крым уже в четвертый раз. Впервые он посетил полуостров в 2017 году с командой по хоккею.

«Мои впечатления, конечно, каждый раз меняются, но всегда к лучшему», — рассказывает он.

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Спортсмену понравился новый аэропорт, а трассу «Таврида» он сравнил с европейской. Также Триппел отметил высокий уровень организации игр и удивился, что многие помнят и уже узнают его, ждут и неизменно оказывают радушный прием.

Руководитель клуба Маркус Ниршл выезжает со спортсменами по всему миру на матчи уже 32 года, в Крыму побывал впервые. Ниршл рассказывает, что доволен местным гостеприимством и отелем, в котором разместили делегацию.

«Мы живем возле моря, Маркусу очень нравится Черное море, мы его не можем оторвать от пляжа», — переводит слова хоккеиста Виктор Триппел.

По словам руководителя клуба, с помощью хоккея он хочет объединить народы и страны.

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Крым спортсмену так понравился, что он с радостью приедет на полуостров еще. Кроме того, немец даже начал учить русский язык, хочет освоить его полностью, но пока в его словарном запасе около 20 слов. Также Ниршл остался под впечатлением от «Артека» и отметил, что с радостью отправил бы в этот детский центр своего ребенка.

Отвечая на вопрос о реакции родственников и знакомых на поездку в Крым, гости рассказали, что в основном все отнеслись к этому позитивно. Критики не было. Виктор Триппел даже думает приехать в Россию с родственниками.

Супруга Маркуса Ниршла его командировку одобрила, а сын даже хотел составить компанию. А вот друзья удивились, так как были уверены, что на полуострове стреляют, на что Маркус ответил, что не боится и хочет увидеть все своими глазами. Естественно, людей с автоматами он в Крыму не увидел.

«О Крыме очень мало сообщают. В основном в сознании Маркуса он ассоциируется с крымским шампанским, а теперь и с хоккеем. Единственное, он слышал пару раз сообщения о конфликтах с НАТО в Черном море. А так, я тоже могу подтвердить, что почти ничего не сообщается. Но я думаю, конечно, если что-то плохое случится, то они скажут сразу», — отметил Виктор Триппел на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, какие иностранные делегации решились приехать в Крым, несмотря на неодобрение Европы.