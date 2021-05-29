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29 мая 13:22
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:20
Происшествия
КС проверит законы после крупного штрафа для гражданина РФ
13:15
Шоу-бизнес
Меган Маркл скрывала родственницу, которая была королевской кухаркой
13:12
Экономика
Спрос на недвижимость в Сочи значительно вырос за два года
13:10
Шоу-бизнес
Владимир Ильин поделился воспоминаниями об Александре Абдулове
13:10
Общество
РЖД запускает мультимодальный маршрут из трех городов РФ на остров Валаам
13:09
Шоу-бизнес
Актер Дмитрий Певцов рассказал, каким человеком был Александр Абдулов
13:08
Общество
Актеры из сериала «Друзья» Мэттью Перри и Кортни Кокс оказались родственниками
13:05
Шоу-бизнес
Повзрослевший сын актера Евгения Цыганова стал копией отца
13:02
Происшествия
Один человек погиб и восемь пострадали в ночном ДТП под Тулой
13:01
Политика
Как цивилизованный мир переживает за ультраправого радикала. Колонка Голоса Мордора
12:59
Политика
Политолог указал на малограмотность Украины на фоне истерии вокруг «СП-2»
12:59
Политика
Захарова призвала Запад обратить внимание на нарушения свободы слова на Украине
12:54
Армия
Пашинян выступил за размещение военнослужащих РФ на армяно-азербайджанской границе
12:51
Политика
Киевский историк рассказал о медленном отказе от русского языка на Украине
12:46
Общество
Мария Бутина расскажет, почему нужно защищать арестованных за рубежом граждан России
12:46
Происшествия
Российские банки зафиксировали всплеск мошеннических атак на клиентов
12:44
Общество
Бывший глава бюро судмедэксперизы осужден в Туле
12:41
Армия
Китайские специалисты решили проблему с перегревом турбин истребителя J-20
12:41
Экономика
Правительство РФ будет стимулировать производителей сои и рапса
12:37
Спорт
Брат Нурмагомедова сообщил о примирении экс-чемпиона UFC с Кадыровым
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Побывавший в Крыму немец рассказал неудобную для СМИ Германии правду о полуострове

Общество
Побывавший в Крыму немец рассказал неудобную для СМИ Германии правду о полуострове
ФБА «Экономика сегодня»  / 

В Симферополе на пресс-конференции «Крым: международные отношения через культуру и спорт» хоккеисты из Германии поделились впечатлениями от полуострова и рассказали, что думают о российском регионе в их стране.

Во время посещения республики иностранная делегация смогла пообщаться с крымчанами, познакомиться с местными красотами и достопримечательностями и сыграть в футбол со сборной Госсовета республики.

«Немцы проиграли. Не знаю, к сожалению или к счастью, но они сказали, что не важно, кто выиграл, важно, что этот матч вообще состоялся», — отметил председатель комитета парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Нападающий хоккейного клуба Geronimo Stars, тренер по хоккею Виктор Триппел рассказывает, что приезжает в Крым уже в четвертый раз. Впервые он посетил полуостров в 2017 году с командой по хоккею.

«Мои впечатления, конечно, каждый раз меняются, но всегда к лучшему», — рассказывает он.

Побывавший в Крыму немец рассказал неудобную для СМИ Германии правду о полуострове
Prt Scr youtube.com  / СТВ Севастополь

Спортсмену понравился новый аэропорт, а трассу «Таврида» он сравнил с европейской. Также Триппел отметил высокий уровень организации игр и удивился, что многие помнят и уже узнают его, ждут и неизменно оказывают радушный прием.

Руководитель клуба Маркус Ниршл выезжает со спортсменами по всему миру на матчи уже 32 года, в Крыму побывал впервые. Ниршл рассказывает, что доволен местным гостеприимством и отелем, в котором разместили делегацию.

«Мы живем возле моря, Маркусу очень нравится Черное море, мы его не можем оторвать от пляжа», — переводит слова хоккеиста Виктор Триппел.

По словам руководителя клуба, с помощью хоккея он хочет объединить народы и страны.

Побывавший в Крыму немец рассказал неудобную для СМИ Германии правду о полуострове
Prt Scr youtube.com  / СТВ Севастополь

Крым спортсмену так понравился, что он с радостью приедет на полуостров еще. Кроме того, немец даже начал учить русский язык, хочет освоить его полностью, но пока в его словарном запасе около 20 слов. Также Ниршл остался под впечатлением от «Артека» и отметил, что с радостью отправил бы в этот детский центр своего ребенка.

Отвечая на вопрос о реакции родственников и знакомых на поездку в Крым, гости рассказали, что в основном все отнеслись к этому позитивно. Критики не было. Виктор Триппел даже думает приехать в Россию с родственниками.

Супруга Маркуса Ниршла его командировку одобрила, а сын даже хотел составить компанию. А вот друзья удивились, так как были уверены, что на полуострове стреляют, на что Маркус ответил, что не боится и хочет увидеть все своими глазами. Естественно, людей с автоматами он в Крыму не увидел.

«О Крыме очень мало сообщают. В основном в сознании Маркуса он ассоциируется с крымским шампанским, а теперь и с хоккеем. Единственное, он слышал пару раз сообщения о конфликтах с НАТО в Черном море. А так, я тоже могу подтвердить, что почти ничего не сообщается. Но я думаю, конечно, если что-то плохое случится, то они скажут сразу», — отметил Виктор Триппел на конференции в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Напомним, ранее ФАН рассказывал о том, какие иностранные делегации решились приехать в Крым, несмотря на неодобрение Европы.

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россия крым хоккей германия
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Все новости / Общество / Побывавший в Крыму немец рассказал неудобную для СМИ Германии правду о полуострове
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