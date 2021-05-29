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11:48
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Жители Перми страдают от нашествия огромных тараканов
11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
11:40
Политика
МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
Президент Колумбии вводит войска в Кали после тройного убийства
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Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:25
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
pixabay.com

Москва, 29 мая. Московская система поддержки принятия врачебных решений стала доступна медикам из регионов РФ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ознакомиться с цифровым помощником на основе технологий искусственного интеллекта можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. Для этого нужно открыть вкладку «Специалистам» и нажать на специальный баннер. Специалисты также могут связаться с разработчиками.

Московские врачи ежедневно используют данный сервис. С помощью цифрового помощника поставлено уже 1,5 млн предварительных диагнозов. Столица в свою очередь продолжает делиться с регионами России своими наработками, добавила Ракова.

Столичный мэр Сергей Собянин напомнил жителям о проекте «Здоровая Москва», благодаря которому горожане могут пройти медосмотр в 46 павильонах. Они работают в парках столицы. Чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь паспорт или его копию.

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врачи искусственный интеллект ракова
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