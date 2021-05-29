Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений

Москва, 29 мая. Московская система поддержки принятия врачебных решений стала доступна медикам из регионов РФ, сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Ознакомиться с цифровым помощником на основе технологий искусственного интеллекта можно на сайте департамента здравоохранения Москвы. Для этого нужно открыть вкладку «Специалистам» и нажать на специальный баннер. Специалисты также могут связаться с разработчиками.

Московские врачи ежедневно используют данный сервис. С помощью цифрового помощника поставлено уже 1,5 млн предварительных диагнозов. Столица в свою очередь продолжает делиться с регионами России своими наработками, добавила Ракова.

Столичный мэр Сергей Собянин напомнил жителям о проекте «Здоровая Москва», благодаря которому горожане могут пройти медосмотр в 46 павильонах. Они работают в парках столицы. Чтобы пройти обследование, при себе нужно иметь паспорт или его копию.