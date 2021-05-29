В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе

Луганск, 29 мая. Подразделения Вооруженных сил Украины разместили три комплекса радиоэлектронной борьбы у линии соприкосновения в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

По данным ведомства, работа комплексов РЭБ зафиксирована в районе подконтрольных Киеву населенных пунктов Новотошковское и Новоалександровка, а также и частично подконтрольного украинским силовикам Золотого у линии соприкосновения в Донбассе. Украинские силовики используют средства РЭБ для подавления сигналов беспилотных летательных аппаратов Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

«В зоне ответственности 92-й бригады ВСУ с целью подавления сигналов управления БПЛА СММ ОБСЕ вблизи населенного пункта Новоалександровка, Золотое, Новотошковское зафиксировано применение станций РЭБ «Буковель-АД» из состава мобильной группы 20-го отдельного батальона РЭБ», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что подразделения ВСУ обстреляли детский сад, расположенный на западных окраинах Донецка. Благодаря решительным действиям сотрудников детского сада удалось избежать жертв. При этом в ходе обстрела были повреждены ворота и фасад здания, передает сайт 360tv.ru.