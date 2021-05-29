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11:46
Шоу-бизнес
Дети Прилучного и Муцениеце надеются на воссоединение родителей
11:46
Общество
Международные стандарты для арктического туризма предложили разработать в РФ
11:45
Общество
Россия разрешила Austrian Airlines выполнить полет из Вены в Москву в обход Белоруссии
11:44
Политика
«Нафтогаз Украины» призвал сохранить санкции США против «Северного потока — 2»
11:44
Экономика
Ростуризм назвал дату запуска программы кешбэка для студентов и школьников
11:43
Шоу-бизнес
Диана Арбенина поругалась с коллегами на съемках шоу «Я вижу твой голос»
11:42
Латинская Америка
Колумбия на перепутье: почему парламент защитил Молано и дал Дуке шанс покончить с протестами
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МИД России напомнил Японии о неоспоримом суверенитете над Курилами
11:40
Происшествия
Новосибирские следователи возбудили дело против выстрелившего в юношу инспектора
11:39
Происшествия
СК начал проверку после нападения на журналистов в Омской области
11:37
Армия
NI: США резко ускорили темпы подготовки к «арктической войне»
11:33
Технологии
Два спутника дистанционного зондирования «Ресурс-П» запустят в космос в 2022 году
11:29
Политика
Украина готовится ввести санкции против сторонников Лукашенко
11:28
Армия
Названы победители конкурса «Мастера автобронетанковой техники» в Подмосковье
11:28
Экономика
Торговая неделя на российском рынке акций завершилась ростом
11:25
Происшествия
Огонь охватил промышленную площадку в Екатеринбурге
11:22
Общество
Регионам РФ стала доступна московская система поддержки принятия врачебных решений
11:20
Армия
В ЛНР заявили о размещении украинской армией комплексов РЭБ в Донбассе
11:17
Латинская Америка
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Минстрой оценил возможное влияние льготной программы аренды жилья на рынок

  /   Обновлено: 29 мая 2021 11:25
Экономика
Минстрой оценил возможное влияние льготной программы аренды жилья на рынок
pixabay.com

Москва, 29 мая. Начало действия государственной программы льготной аренды жилья не скажется на стандартном рынке аренды. Такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он полагает, что формирование рыночных цен в долгосрочной перспективе не будет зависеть от субсидирования.

«Ставки на рынке не обрушатся, так как это отдельная категория граждан, которую формируют молодые семьи, врачи, учителя... Это не тот объект, который повлияет на средний срез по стоимости», — цитирует Стасишина РИА Новости.

Компания «Дом.РФ» занимается программой строительства арендного жилья. Порядка 10 домов с льготной арендой будет построено к 2023 году. Предполагается, что государство будет компенсировать часть стоимость найма жилья для ряда категорий граждан.

Средняя стоимость аренды квартиры выросла в крупных российских городах, сообщалось ранее. Средняя ставка в первом квартале увеличилась на 3%, до 18,3 тысячи рублей.

Аналитик «Финама» Алексей Коренев высказывал мнение, что после отмены льготной ипотеки с 1 июля низкие проценты будут доступны только по некоторым программам. Останутся региональные льготы, ипотека для военных, ипотека для переезда в села и т. п., цитирует его INFOX.

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минстрой жилье рынок жилья стасишин аренда жилья дом.рф
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Все новости / Экономика / Минстрой оценил возможное влияние льготной программы аренды жилья на рынок
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