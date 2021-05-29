Минстрой оценил возможное влияние льготной программы аренды жилья на рынок

Москва, 29 мая. Начало действия государственной программы льготной аренды жилья не скажется на стандартном рынке аренды. Такое мнение высказал замминистра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

Он полагает, что формирование рыночных цен в долгосрочной перспективе не будет зависеть от субсидирования.

«Ставки на рынке не обрушатся, так как это отдельная категория граждан, которую формируют молодые семьи, врачи, учителя... Это не тот объект, который повлияет на средний срез по стоимости», — цитирует Стасишина РИА Новости.

Компания «Дом.РФ» занимается программой строительства арендного жилья. Порядка 10 домов с льготной арендой будет построено к 2023 году. Предполагается, что государство будет компенсировать часть стоимость найма жилья для ряда категорий граждан.

Средняя стоимость аренды квартиры выросла в крупных российских городах, сообщалось ранее. Средняя ставка в первом квартале увеличилась на 3%, до 18,3 тысячи рублей.

Аналитик «Финама» Алексей Коренев высказывал мнение, что после отмены льготной ипотеки с 1 июля низкие проценты будут доступны только по некоторым программам. Останутся региональные льготы, ипотека для военных, ипотека для переезда в села и т. п., цитирует его INFOX.